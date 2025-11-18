Министр обороны Польши о взрыве на железнодорожных путях: Все следы ведут на восток
К диверсиям может быть причастна Россия.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных линиях, ведущих в Украину. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.
Он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только тогда, когда исполнителей поймают.
«Но, анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию», — высказал мнение Косиняк-Камыш.