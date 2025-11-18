закрыть
18 ноября 2025, вторник, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны Польши о взрыве на железнодорожных путях: Все следы ведут на восток

  • 18.11.2025, 13:08
Министр обороны Польши о взрыве на железнодорожных путях: Все следы ведут на восток
Владислав Косиняк-Камыш
PAP/Paweł Supernak

К диверсиям может быть причастна Россия.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных линиях, ведущих в Украину. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.

Он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

«Но, анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию», — высказал мнение Косиняк-Камыш.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников