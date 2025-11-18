В Бресте люлька с тремя рабочими рухнула с уровня пятого этажа 2 18.11.2025, 17:52

4,860

Один мужчина погиб на месте.

В Бресте при падении строительной люльки погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, трое рабочих занимались ремонтом кровли и фасада здания. Для этого они поднялись на подвесной строительной люльке на уровень пятого этажа. В какой-то момент конструкция накренилась и вместе с опорными элементами рухнула на землю.

В результате 44‑летний облицовщик‑плиточник скончался на месте. Его коллеги — 35‑летний штукатур и 42‑летний плотник — получили травмы, им оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК (Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com