закрыть
19 ноября 2025, среда, 0:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте люлька с тремя рабочими рухнула с уровня пятого этажа

2
  • 18.11.2025, 17:52
  • 4,860
В Бресте люлька с тремя рабочими рухнула с уровня пятого этажа

Один мужчина погиб на месте.

В Бресте при падении строительной люльки погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, трое рабочих занимались ремонтом кровли и фасада здания. Для этого они поднялись на подвесной строительной люльке на уровень пятого этажа. В какой-то момент конструкция накренилась и вместе с опорными элементами рухнула на землю.

В результате 44‑летний облицовщик‑плиточник скончался на месте. Его коллеги — 35‑летний штукатур и 42‑летний плотник — получили травмы, им оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК (Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников