МИД Украины о диверсиях в Польше: Их источником является Россия 18.11.2025, 21:03

Кремль ведет полномасштабную гибридную войну против Европы.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на обнародованные польскими спецслужбами выводы об установлении двух граждан Украины, подозреваемых в совершении под руководством спецслужб РФ диверсионных действий на железной дороге.

В украинском министерстве отметили, что Украина решительно осуждает такие диверсии, однако обратили внимание: РФ умышленно вербует людей с паспортом гражданина Украины для гибридных атак, диверсий и преступлений, направленных на дестабилизацию.

- Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев. Но мы убеждены, что партнеры Украины прекрасно понимают, что источником таких диверсий является именно РФ, – отметили в ведомстве.

События в Польше, подчеркнули в МИД Украины, в очередной раз подтверждают, что одновременно с захватнической войной против Украины, Россия ведет полномасштабную гибридную войну против Европы, пытаясь разбить единство партнеров в помощи Украине.

- Подтверждаем свою готовность оказывать всю необходимую помощь польским компетентным органам и соответствующим службам наших союзников для установления всех обстоятельств инцидента, привлечения виновных к ответственности и формирования совместного превентивного механизма для противодействия таким преступным действиям в будущем, – заявили в МИД.

Украина настроена на дальнейшую тесную координацию с Польшей и другими государствами-союзниками в противодействии российской гибридной агрессии и укреплении общей безопасности, добавили в министерстве.

