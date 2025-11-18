МИД Украины о диверсиях в Польше: Их источником является Россия
18.11.2025
Кремль ведет полномасштабную гибридную войну против Европы.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на обнародованные польскими спецслужбами выводы об установлении двух граждан Украины, подозреваемых в совершении под руководством спецслужб РФ диверсионных действий на железной дороге.
В украинском министерстве отметили, что Украина решительно осуждает такие диверсии, однако обратили внимание: РФ умышленно вербует людей с паспортом гражданина Украины для гибридных атак, диверсий и преступлений, направленных на дестабилизацию.
- Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев. Но мы убеждены, что партнеры Украины прекрасно понимают, что источником таких диверсий является именно РФ, – отметили в ведомстве.
События в Польше, подчеркнули в МИД Украины, в очередной раз подтверждают, что одновременно с захватнической войной против Украины, Россия ведет полномасштабную гибридную войну против Европы, пытаясь разбить единство партнеров в помощи Украине.
- Подтверждаем свою готовность оказывать всю необходимую помощь польским компетентным органам и соответствующим службам наших союзников для установления всех обстоятельств инцидента, привлечения виновных к ответственности и формирования совместного превентивного механизма для противодействия таким преступным действиям в будущем, – заявили в МИД.
Украина настроена на дальнейшую тесную координацию с Польшей и другими государствами-союзниками в противодействии российской гибридной агрессии и укреплении общей безопасности, добавили в министерстве.