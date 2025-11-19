Лукашенко проще повернуть Припять вспять

Лукашенко проще повернуть Припять вспять9
19.11.2025, 11:43
О раскрытии туристического потенциала Полесья говорить не приходится.
Попеняв чиновникам за то, «почему же мы сегодня не думаем о том, что эту воду [реку Припять] надо «повернуть вспять», правитель озадачился нераскрытым туристическим потенциалом Полесья — от нацпарка до агроусадеб, пишет «Салiдарнасць».
Мол, надо где-то строить что-то, но не дворцовые интерьеры, которые якобы не важны для туристов:
— Им хочется что-то из дерева, приехать отдохнуть с детишками, чтобы они побегали, повертелись, покрутились. А это мы умеем делать. У нас для этого есть все.
Горькая ирония в том, что мы и правда умеем это делать. И все для этого у нас есть. Но имеется нюанс. Дело даже не в том, что правитель очень абстрактно описал техзадание: «где-то строить что-то».
Туризм развивается и становится золотой жилой там, где государство создает для него благоприятные условия.
Создает их прежде всего для частника, оставляя за собой лишь контроль за соблюдением правил — например, беречь экологию и историко-культурное наследие. И главное — никакого ручного управления.
Та же история агроусадеб в Беларуси до недавнего времени была свидетельством того, что и у нас можно достаточно успешно развивать сельский туризм.
Но то ли страх перед частником взял верх, то ли неуемное желание по-советски вмешиваться в любой процесс, то ли все сошлось в одной точке, но в итоге сам же Лукашенко и устроил агроусадьбам серьезное прореживание.
Похоже, проще будет повернуть вспять Припять, чем по-настоящему раскрыть туристический потенциал Полесья. И не только его.