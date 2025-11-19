Лукашенко проще повернуть Припять вспять 9 19.11.2025, 11:43

4,956

О раскрытии туристического потенциала Полесья говорить не приходится.

Попеняв чиновникам за то, «почему же мы сегодня не думаем о том, что эту воду [реку Припять] надо «повернуть вспять», правитель озадачился нераскрытым туристическим потенциалом Полесья — от нацпарка до агроусадеб, пишет «Салiдарнасць».

Мол, надо где-то строить что-то, но не дворцовые интерьеры, которые якобы не важны для туристов:

— Им хочется что-то из дерева, приехать отдохнуть с детишками, чтобы они побегали, повертелись, покрутились. А это мы умеем делать. У нас для этого есть все.

Горькая ирония в том, что мы и правда умеем это делать. И все для этого у нас есть. Но имеется нюанс. Дело даже не в том, что правитель очень абстрактно описал техзадание: «где-то строить что-то».

Туризм развивается и становится золотой жилой там, где государство создает для него благоприятные условия.

Создает их прежде всего для частника, оставляя за собой лишь контроль за соблюдением правил — например, беречь экологию и историко-культурное наследие. И главное — никакого ручного управления.

Та же история агроусадеб в Беларуси до недавнего времени была свидетельством того, что и у нас можно достаточно успешно развивать сельский туризм.

Но то ли страх перед частником взял верх, то ли неуемное желание по-советски вмешиваться в любой процесс, то ли все сошлось в одной точке, но в итоге сам же Лукашенко и устроил агроусадьбам серьезное прореживание.

Похоже, проще будет повернуть вспять Припять, чем по-настоящему раскрыть туристический потенциал Полесья. И не только его.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com