В России хотят полностью заменить YouTube

При этом все попытки создать конкурентоспособный сервис заканчились провалом.

В недалеком будущем российские видеохостинги вытеснят YouTube из страны, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По словам депутата, американский сервис, пришедший в Россию в 2010-х годах, «активно используется западными странами в информационной войне» из-за его «доминирующего монопольного положения на рынке». «Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию. Мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды», — сказал Горелкин в интервью американскому журналисту Ларри Джонсону, сообщает The Moscow Times.

Депутат не стал называть хотя бы примерные сроки, но подчеркнул, что «цифровой суверенитет — это очень дорогое удовольствие, требующее не только инвестиций, но и людей». «Это большая работа», — заключил он. Российские власти начали замедлять YouTube летом 2024 года и продолжали это делать до тех пор, пока им стало невозможно пользоваться. Роскомнадзор признал, что ограничил его работу, сославшись на «нарушения законодательства» и «неуважение» к стране. Правитель Кремля Владимир Путин назвал эти претензии обоснованными. На этом фоне в России начали продвигать RuTube, а также создавать новые аналоги американской платформы. В 2023–2024 годах были запущены VK Видео от «ВКонтакте», Nuum от МТС и «Платформа» от управляющей структуры RT Маргариты Симоньян. Последние два сервиса провались, показав слабые результаты охвата. Nuum в итоге закрыли.

RuTube и VK Видео также не могут составить заметную конкуренцию YouTube. Ранее это признавал сам Горелкин. «Нам нужен один [видеохостинг], но нормальный», — подчеркивал депутат. В Министерстве цифрового развития также констатировали, что попытки заместить американскую платформу успехом не увенчались. На российских сервисах не хватает «интересного зрителю» контента, поясняла глава департамента развития массовых коммуникаций ведомства Екатерина Ларина.

В мае 2025 года в Госдуме поставили фактически невыполнимые условия для возобновления полноценной работы YouTube в России. Среди прочего член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что сервис должен погасить все штрафы и восстановить доступ к аккаунтам российских пропагандистов. По данным Роскомнадзора, совокупная сумма взысканий, наложенных на Google с 2021 года, превышает 34,5 млрд рублей.

