Старая лягушка 4 Виталий Шапран

19.11.2025, 18:14

5,122

Хроника медленной нефтяной катастрофы РФ.

За октябрь РФ недополучила 380 млн долларов нефтяных доходов по сравнению с сентябрем. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что снижение доходов от экспорта нефти и топлива продолжается из-за санкций и выхода из строя НПЗ.

Мне трудно не согласиться с МЭА. Доходы падают не только из-за снижения цен на российскую нефть, но и из-за снижения объемов экспорта. В октябре средний объем экспорта нефти из РФ снизился с 7,5 до 7,35 млн баррелей за сутки, а экспорт нефтепродуктов упал до 2,3 млн баррелей.

Интересно, что по итогам октября выросла доля нефти, транспортируемой по морю. Рост доли произошел за счет заполнения нефтью теневого танкерного флота РФ, который после санкций не может разгрузиться.

В общей сложности 7 дней назад «в пути» по морю находилось около 1 млрд баррелей нефти. Если ситуация сохранится в течение месяца, то россиянам придется консервировать скважины, поскольку у них нет мест хранения нефти со значительными объемами.

Если посмотреть бюджетную статистику, то получается, что нефтегазовые доходы бюджета РФ снизились за 10 месяцев на 21,4% до 7,5 трлн рублей, и это при том, что правительство РФ изменило в 2025 году методику их расчета, увеличив в «налоговой цене» нефти долю марки ESPO, что фактически увеличило налоговую базу для начислений.

Если развернуть картину по месяцам, то вырисовывается просто какая-то хроника медленной катастрофы. На графике видно, как налоговая цена после всплеска во время войны в Иране постоянно снижается, а нефтегазовые доходы бюджета растут только в первый месяц квартала, когда нефтяные компании производят дополнительный налоговый платеж.

Например, если вычесть очередной квартальный платеж из н/в доходов бюджета за октябрь, то месячный н/в доход окажется уже 561 млрд рублей, что меньше поступлений за сентябрь на 22 млрд рублей.

Российская нефтяная экономика сейчас все больше напоминает старую лягушку, которую медленно варят на огне из горящих НПЗ. Старая лягушка сначала думала, что ей готовят теплую санационную ванну, но когда начало прижигать, то храбрых реплик сильно поубавилось. Продолжение следует.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

