ЕС запускает «военный Шенген» 2 19.11.2025, 19:49

6,438

Новые правила для перемещения войск по Европе.

Еврокомиссия представила инициативу, которая должна превратить Евросоюз в «военный Шенген» и модернизировать оборонную промышленность, чтобы обеспечить быстрое перемещение войск по Европе и укрепить технологическое преимущество ЕС в сфере безопасности. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

В релизе говорится о намерении ЕС до 2027 года создать единую зону военной мобильности, которая позволит оперативно перебрасывать войска, технику и вооружение между странами – членами ЕС без бюрократических задержек. Впервые на уровне ЕС будут введены гармонизированные правила трансграничного военного транспорта.

По предложению, страны – члены ЕС будут иметь три дня, чтобы разрешить транзит солдат и техники по своей территории (вместо 45, установленных сейчас). Это решение приблизит Европу на один шаг к «военной Шенгенской зоне», подчеркнули в ЕК.

Также пресс-служба ЕК сообщила о планах модернизировать транспортную инфраструктуру так, чтобы основные коридоры были адаптированы к использованию и для гражданских, и для военных нужд. Это предполагает усиление киберзащиты, энергетической безопасности и всеобщей устойчивости в мирное и военное время. ЕК также инициирует создание цифровой системы обмена информацией о военной мобильности и механизма солидарности между государствами – членами ЕС.

Параллельно с этим ЕС запустит дорожную карту трансформации оборонной промышленности, чтобы ускорить внедрение в военную сферу искусственного интеллекта, квантовых систем, дронов и космических технологий, меняющих поле боя. Комиссия стремится объединить технологическое и оборонное сообщества, поддержать инвестиции в инновационные компании, расширить доступ к производственным мощностям и развивать навыки, необходимые для сохранения технологического превосходства Европы.

Эти инициативы стали продолжением Белой книги европейской обороны и плана «Перевооружение Европы / Готовность 2030», отметила пресс-служба.

Еврокомиссия представит новый регламент по военной мобильности совету и Европарламенту для принятия согласно обычной законодательной процедуре, проинформировала пресс-служба.

