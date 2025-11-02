закрыть
2 ноября 2025, воскресенье
«Там у нас весь взвод лежит»

1
  • 2.11.2025, 16:18
  • 3,278
«Там у нас весь взвод лежит»

ГУР опубликовало жуткий перехват россиян.

Украинская разведка обнародовала очередной радиоперехват, в котором слышно, как российские оккупанты ориентируются на поле боя по телам своих погибших товарищей.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В радиоперехвате, полученном украинской разведкой, слышно, как один из московитов, который движется к боевым позициям, пытается сориентироваться на местности по телам предыдущих штурмовиков, но не находит их.

«Он не знает, двигаться ему дальше или нет, потому что потом тел нет, ну он не видит их», - отчитывается командир группы в рацию.

Из рации слышен приказ продолжать движение и искать тела дальше.

«Ну там же у нас взвод весь лежит, поэтому надо дойти до первой, посмотреть что как, если нет их, тогда уже возвращаться», - приказывает старший начальник.

«ГУР МО Украины напоминает: каждый российский военнослужащий, который не желает погибнуть в «мясном штурме» и стать ориентиром местности, имеет шанс сохранить жизнь», - напомнили военные.

