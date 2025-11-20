Трамп ожидает, что Путин сломается 3 Виталий Портников

20.11.2025, 15:11

6,806

Пропасть между Вашингтоном и Москвой углубится.

Никакого согласованного плана нет. Есть ожидание Трампа, что перед окончательным принятием решения о введении санкций 21 ноября Путин сломается и согласится на те комфортные условия прекращения огня, которые ранее предлагал Трамп. И для этого Трампу или кому-то из его советников нужно согласие Украины на эти условия. Но, во-первых, Путин не сломается, а во-вторых, если в этом плане действительно есть идеи о том, что Россия должна заплатить за Донбасс — то есть за территорию, которую Путин объявил субъектом Российской Федерации, — то с точки зрения Путина это личное оскорбление и издевательство. Трамп и его окружение, привыкшие мыслить исключительно категориями продажи земли и недвижимости, просто не способны это осознать. Так что этот план лишь углубит пропасть между Вашингтоном и Москвой и заставит Путина искать другие инструменты для дискредитации Трампа во внутренней политике США.

А у Трампа простой выбор. Либо 21 ноября всё-таки ввести санкции и усилить давление на Путина, либо снова отложить их, надеясь, что российский президент всё же согласится на комфортные условия под угрозой их введения.

Проблема лишь в том, что к моменту, когда в следующий раз всё же придётся определиться с введением санкций или объявлением новых, Трамп уже может оказаться глубоко похороненным под всевозможными компроматами. Путин прилагает к этому все возможные усилия.

Виталий Портников, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com