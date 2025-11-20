Трамп ожидает, что Путин сломается

Трамп ожидает, что Путин сломается3
- Виталий Портников
- 20.11.2025, 15:11
Пропасть между Вашингтоном и Москвой углубится.
Никакого согласованного плана нет. Есть ожидание Трампа, что перед окончательным принятием решения о введении санкций 21 ноября Путин сломается и согласится на те комфортные условия прекращения огня, которые ранее предлагал Трамп. И для этого Трампу или кому-то из его советников нужно согласие Украины на эти условия. Но, во-первых, Путин не сломается, а во-вторых, если в этом плане действительно есть идеи о том, что Россия должна заплатить за Донбасс — то есть за территорию, которую Путин объявил субъектом Российской Федерации, — то с точки зрения Путина это личное оскорбление и издевательство. Трамп и его окружение, привыкшие мыслить исключительно категориями продажи земли и недвижимости, просто не способны это осознать. Так что этот план лишь углубит пропасть между Вашингтоном и Москвой и заставит Путина искать другие инструменты для дискредитации Трампа во внутренней политике США.
А у Трампа простой выбор. Либо 21 ноября всё-таки ввести санкции и усилить давление на Путина, либо снова отложить их, надеясь, что российский президент всё же согласится на комфортные условия под угрозой их введения.
Проблема лишь в том, что к моменту, когда в следующий раз всё же придётся определиться с введением санкций или объявлением новых, Трамп уже может оказаться глубоко похороненным под всевозможными компроматами. Путин прилагает к этому все возможные усилия.
Виталий Портников, «Фейсбук»