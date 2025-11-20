Французский генерал призвал страну готовиться к войне с Россией 2 20.11.2025, 15:50

Начальник Генштаба Франции заявил о необходимости мобилизации общества.

Пламенный призыв нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции к мэрам подготовить своих избирателей к возможной войне с Россией вызвал быстрое осуждение со стороны основных политических партий, сообщает Politico.

Выступая на ежегодной встрече французских мэров в Париже во вторник, генерал Фабьен Мандон призвал местных чиновников подготовить граждан к тому, что им, возможно, придется «принять страдания, чтобы защитить то, кем мы являемся».

«Мы обладаем всеми знаниями, всей экономической и демографической силой, чтобы сдержать московский режим», – сказал Мандон.

Но он добавил, что если Франция «не готова принять потерю своих детей, экономические страдания из-за того, что приоритет будет отдан оборонному производству, то мы окажемся в опасности».

Издание Politico пишет, что партии с обоих краев политического спектра, которые вместе представляют значительную часть избирателей, выступили против, подчеркнув отсутствие консенсуса во Франции относительно необходимости готовиться к войне, а также расхождения в оценках того, насколько большую угрозу Россия представляет для французской родины. Многие страны НАТО предполагают, что Москва может каким-то образом атаковать альянс до 2030 года.

Лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон, который трижды баллотировался в президенты, выразил свое «полное несогласие» с Мандоном в посте на X и сказал, что Мандон не должен «предполагать жертвы, которые могут быть следствием наших дипломатических провалов».

«Непокоренная Франция» и «Национальный фронт», которые, согласно последним опросам, могут сойтись во втором туре президентских выборов, хотят, чтобы Франция вышла из интегрированного командования НАТО. «Непокоренная Франция» хочет, чтобы Париж как можно скорее вышел из военного альянса, а «Национальный фронт» готов подождать, пока закончится война России в Украине.

