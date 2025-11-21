закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:01
Через Припять планируют построить новый мост

4
  • 21.11.2025, 9:55
  • 2,772
Через Припять планируют построить новый мост

Между Лунинецким и Столинским районами.

Мост через Припять между Лунинецким и Столинским районами планируется построить к 2030 году. Об этом сообщил генеральный директор РУПП «Гранит», член «совета республики» Эдуард Гаврилкович в своем телеграм-канале.

«Это прорыв для логистики, экономики и повседневной жизни тысяч семей», – заявил Эдуард Гаврилкович.

Сейчас люди вынуждены пользоваться паромной переправой, работа которой не стабильна из-за погоды и зависит в том числе от сезона. Также есть вариант ехать в объезд, что занимает много времени.

Гаврилкович добавил, что проект будет реализован в рамках «программы развития» районов Припятского Полесья на период до 2030 года.

