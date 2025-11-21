закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:03
Rolls-Royce представила первый автомобиль, вдохновленный ретро-видеоиграми

  • 21.11.2025, 12:36
  • 1,774
Rolls-Royce представила первый автомобиль, вдохновленный ретро-видеоиграми

Авто собрано по заказу состоятельного клиента.

Rolls-Royce нарушила собственные традиции и создала уникальный Ghost Gamer — первый автомобиль марки, вдохновленный винтажными аркадными играми. Авто собрали по индивидуальному заказу богатого клиента, увлеченного игровой эстетикой конца 70-х и начала 80-х годов, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Экстерьер выполнен в насыщенном синем цвете и украшен фирменной линией-коучлайном, а также ручной росписью «Дерзкий инопланетянин». 8-битная стилистика продолжается в салоне: на передних сиденьях вышиты «Игрок 1» и «Игрок 2», на задних — «Игрок 3» и «Игрок 4». На порогах — надписи «Вставьте монету», «Нажмите старт» и «Загрузка…».

Мотив «Дерзкого инопланетянина» присутствует и внутри — на каждом подголовнике вышито по одному космическому персонажу. Цвета пикселизированных надписей — белый, красный и синий — намеренно имитируют мерцающие оттенки старых аркадных мониторов.

Основой для проекта стал Ghost Black Badge с 22-дюймовыми коваными дисками и подсвеченной решеткой Pantheon. Звездное небо Starlight Headliner переосмыслено в стиле Pixel Blaster: в потолок вручную встроены 80 «битовых» космических кораблей из оптоволоконных точек, а функция «падающих звезд» перепрограммирована так, чтобы имитировать лазерные выстрелы.

Ghost Gamer — эксперимент, который демонстрирует игривую сторону ультра-люксового бренда. Уникальная версия вызывает ностальгию по эпохе аркад и подчеркивает, насколько далеко может зайти персонализация Rolls-Royce.

