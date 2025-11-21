В работе Cloudflare произошел глобальный сбой

В работе Cloudflare произошел глобальный сбой2
21.11.2025
Часть сайтов и онлайн-сервисов начала работать с перебоями.
Один из мировых лидеров среди сетей доставки контента и защиты сайтов Cloudflare снова столкнулся с масштабным сбоем. Часть западных сайтов и онлайн-сервисов начала работать с перебоями.
Об этом сообщает ресурс для отслеживания сбоев сайтов и сервисов в режиме реального времени Downdetector.
Новая волна перебоев в работе коснулась сервисов, которые зависят от инфраструктуры Cloudflare. В частности, у пользователей снова трудности с доступом к соцсети X и другим крупным платформам.
Согласно данным Downdetector, около 20 тысяч человек столкнулись с проблемами в различных сервисах. В Cloudflare пока не прокомментировали ситуацию.
По словам экспертов, Cloudflare обслуживает от 20 до 30% всего интернет-трафика. Сбой не может полностью «положить» интернет, однако треть глобальных сервисов — вполне. Вследствие масштабных неполадок интернет-компании теряют доступность своих ресурсов.
Cloudflare находится между пользователями и сайтами. В частности, компания обеспечивает DNS-разрешение, доставку контента, кэширование, шифрование, защиту от атак и фильтрацию трафика.
По этой причине сбой в одном сервисе или регионе приводит к ошибке на многих сайтах, которые даже не связаны между собой напрямую. Эксперты предупреждают, что высокое сосредоточение инфраструктуры в руках нескольких крупных поставщиков создает системные риски для всей сети.