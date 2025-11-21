В работе Cloudflare произошел глобальный сбой 2 21.11.2025, 21:30

Часть сайтов и онлайн-сервисов начала работать с перебоями.

Один из мировых лидеров среди сетей доставки контента и защиты сайтов Cloudflare снова столкнулся с масштабным сбоем. Часть западных сайтов и онлайн-сервисов начала работать с перебоями.

Об этом сообщает ресурс для отслеживания сбоев сайтов и сервисов в режиме реального времени Downdetector.

Новая волна перебоев в работе коснулась сервисов, которые зависят от инфраструктуры Cloudflare. В частности, у пользователей снова трудности с доступом к соцсети X и другим крупным платформам.

Согласно данным Downdetector, около 20 тысяч человек столкнулись с проблемами в различных сервисах. В Cloudflare пока не прокомментировали ситуацию.

По словам экспертов, Cloudflare обслуживает от 20 до 30% всего интернет-трафика. Сбой не может полностью «положить» интернет, однако треть глобальных сервисов — вполне. Вследствие масштабных неполадок интернет-компании теряют доступность своих ресурсов.

Cloudflare находится между пользователями и сайтами. В частности, компания обеспечивает DNS-разрешение, доставку контента, кэширование, шифрование, защиту от атак и фильтрацию трафика.

По этой причине сбой в одном сервисе или регионе приводит к ошибке на многих сайтах, которые даже не связаны между собой напрямую. Эксперты предупреждают, что высокое сосредоточение инфраструктуры в руках нескольких крупных поставщиков создает системные риски для всей сети.

