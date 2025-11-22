закрыть
Левандовский забил первый гол на «Камп Ноу» после реконструкции

Польский капитан «Барселоны» помог разгромить «Атлетик» из Бильбао.

«Барселона» в большинстве обыграла «Атлетик» из Бильбао в гостевом матче 13‑го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 4:0. Счет на 4 минуте открыл поляк Роберт Левандовский. Примечательно, что форвард хозяев впервые вышел на поле с капитанской повязкой.

Также дублем отметился Ферран Торрес, а еще один гол на счету Фермина Лопеса.

«Барселона» провела первый матч на «Камп Ноу» после завершения реконструкции арены.

