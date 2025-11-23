Под прицел ВСУ попал объект армии РФ с ядерными «Ярс» и «Тополь-М» 23.11.2025, 9:50

5,404

Ракеты не защищены ПВО.

Российские войска отвели ЗРК ПВО от воинской части в Тейково Ивановской части, где находятся ракетные комплексы, способные нести ядерные боеголовки, стратегический объект может стать целью ВСУ.

22 ноября стало известно, что 54-я гвардейская ракетная ордена Кутузова дивизия в Тейково Ивановской области стала объектом наблюдения партизан «АТЕШ».

Данное формирование базируется в воинской части 34048, на улице Гвардейской, 16. Важность 54-й дивизии в качестве цели для ВСУ заключается в том, что на вооружении оккупантов находятся ракетные комплексы с ядерными боеголовками «Ярс» и «Тополь-М».

Об этом информировали в Telegram-канале «АТЕШ», сообщив координаты воинской части: 56.867947, 40.514667.

Агенты партизанского движения опубликовали фото локаций, выяснив важную информацию: воинская часть 34048 не находится под защитой ЗРК систем ПВО, ранее они базировались здесь, но были переброшены на линию фронта.

«Это оставляет стратегический ядерный объект и город фактически беззащитными», - подчеркнули в публикации, отметив, что все собранные данные партизаны передали ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com