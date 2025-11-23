Белорусам предложили купить ферму-«замок» XIX века 2 23.11.2025, 21:55

4,376

За 84 рубля.

В агрогородке Щорсы Новогрудского района снова выставили на продажу комплекс исторических построек, известных как «Мурованка Хрептовичей». После неудачной попытки продажи за 100 тысяч долларов цена на уникальный объект снизилась до символических 84 рублей — двух базовых, пишет telegraf.

На самом деле речь идёт о своеобразном молочно-товарном комплексе времён XIX века. Построенные в виде замка хозяйственные постройки рядом с усадьбой Хрептовичей (примерно в километре от усадьбы) служили для производства различной продукции.

Сохранившиеся стены, часть башен и построек из красного кирпича даже сейчас скорее напоминают остатки замка, чем хозяйственного двора.

Что продают:

ветлечебницу

телятник

коровник

амбар

другие строения

Общая площадь построек превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Но состояние их — плачевное. На месте фольварка сохранились несколько башен, руины домов и конюшен. Сейчас эти постройки не используются.

