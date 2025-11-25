Стало известно, какие пункты исключили из мирного плана Трампа
- 25.11.2025, 12:05
- 1,646
Осталось 19 вместо 28.
Сокращенный мирный план администрации Дональда Трампа, который был переработан в ходе переговоров с украинской делегацией в Женеве, больше не содержит пункта об ограничении численности ВСУ, сообщает ABC News со ссылкой на источник, знакомый с документом.
В изначальном проекте документа от Киева требовалось сократить армию вдвое — до 600 тысяч человек. В альтернативном плане, подготовленном Украиной и Европой, лимит составлял 800 тысяч.
Также из плана, по данным ABC News, был исключен пункт об амнистии для России за военные преступления. А кроме того, претерпели изменения пункты, касающиеся территорий, пишет со ссылкой на источник Politico.
В изначальном проекте Киеву предлагалось сдать России всю территорию Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Как именно изменились территориальные пункты плана, Politico не уточняет. Вопросы территорий будут обсуждаться на уровне президентов — Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
По данным The Washington Post, из плана также исчезли пункты об отношениях России и США, которые не имеют прямого отношения к войне. Кроме того, было решено отказаться от идеи использовать $100 млрд замороженных резервов ЦБ РФ на послевоенное восстановление Украины так, чтобы 50% прибыли досталось США.
Ряд спорных вопросов было решено «поместить в скобки»: среди них — территории, отношения между НАТО, Россией и США, рассказал Financial Times замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Новый документ мало чем напоминает изначальную версию, которая вызывала негодование в Киеве, сообщил он: «Мы разработали солидный комплекс мер по сближению позиций, и по нескольким вопросам мы готовы пойти на компромисс. Остальное потребует решений руководства».
США не показывали России новую версию мирного плана из 19 пунктов вместо 28, заявил во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.