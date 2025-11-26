Как в фильме Тарантино: белорус похитил мужа своей возлюбленной

Как в фильме Тарантино: белорус похитил мужа своей возлюбленной2
- 26.11.2025, 13:27
Он запер его в багажнике авто и увез за город.
В Дзержинске возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, которое по драматизму напоминает сюжет криминального фильма, пишет «Адзінства».
По данным следствия, инцидент произошел 9 сентября. 22-летняя замужняя горожанка жила с супругом раздельно из-за «сложных отношений», но в какой-то момент решила поговорить с ним. При этом присутствовал ее 26-летний любовник.
Во время встречи между супругами вспыхнула словесная перепалка. Новый возлюбленный женщины, не справившись с эмоциями, перешел к радикальным действиям. Он схватил законного мужа за шею, силой подвел его к своему автомобилю и угрозами принудил забраться в багажник иномарки. Испугавшись за свою жизнь, тот был вынужден подчиниться.
Молодой человек закрыл мужчину в багажнике, вывез за пределы Дзержинска, после чего выпустил и уехал, оставив одного в безлюдном месте. Пострадавший обратился в милицию.
На его обидчика было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 183 УК (Незаконное лишение свободы).
Обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал о случившемся. Он пояснил, что на столь отчаянный шаг его толкнула словесная ссора с потерпевшим. Сейчас дзержинец под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дело передано прокурору для направления в суд.