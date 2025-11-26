Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Владимира Короткевича 26.11.2025, 14:06

Фото: csl.bas-net.by

Интересные факты из жизни и творчества классика белорусской литературы.

Владимир Короткевич прожил недолго, всего 53 года. Но этого хватило, чтобы его признали одной из наиболее ярких фигур белорусской литературы XX века.

В среду, 26 ноября, писателю, публицисту, поэту, переводчику, драматургу и сценаристу Владимиру Семеновичу Короткевичу могло бы исполниться 95 лет.

Как создавалась «Дикая охота короля Стаха»

Одно из ярких произведений Короткевича – «Дикая охота короля Стаха». Это детектив, в основу которого легли белорусские истории и легенды с элементами мистики.

Повесть была написана в 1958 году, но издана только спустя шесть лет. Короткевич сделал ее многослойной, со своим дыханием, атмосферой приключений. Как написал один из критиков, «у нее бьется сердце и ощущается таинственный аромат пыли древних книг».

Издания Владимира Короткевича

Фото: nlb.by

Многие находят сходство «Дикой охоты короля Стаха» с романом Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей».

В обеих книгах есть сверхъестественный или кажущийся таковым монстр, преследующий и убивающий членов древнего рода. Есть мрачная атмосфера старинного замка и мистический сюжет. А еще – проклятия, семейные тайны и трагедии.

Все это будоражит воображение читателей, особенно юных. Те, кто постарше, находят в повествовании вечные темы борьбы света и тьмы, добра и зла, самодурства и поиска справедливости, любви и верности, национальной самобытности.

«Дикая охота короля Стаха» увлекает напряженным сюжетом, именно поэтому кинорежиссер Валерий Рубинчик взялся за экранизацию повести Короткевича.

Одноименный фильм вышел на советские экраны в 1979 году. В главных ролях снялись Борис Плотников, Елена Димитрова, Альберт Филозов, Борис Хмельницкий.

Скриншот: фильм "Дикая охота короля Стаха" (1979) / "Беларусьфильм"

Основные съемки проходили в Подгорецком замке, который находится во Львовской области, а еще в Смолевичах, на военном полигоне в Уручье и в подмосковном Алабино, пишет «Точка».

Владимир Короткевич неоднократно приезжал на съемочную площадку, но ни разу не вмешивался в процесс. Как гласит молва, посмотрев черновой вариант картины, писатель произнес: «Хлопцы, хто пойдзе за каньяком?» Хотя сам в то время алкоголь не употреблял.

На заседании худсовета Короткевич, правда, признался, что не все ему в фильме понравилось, но спорить с режиссером не стал, признавая право Рубинчика на собственную трактовку.

Как Короткевич стал писателем

Владимир Короткевич родился 26 ноября 1930 года в Орше. Отец, Семен Тимофеевич, работал инспектором по бюджету в Оршанском районном финансовом отделе.

Мама, Надежда Васильевна, окончив могилевскую Мариинскую гимназию, работала учительницей в сельской школе под Рогачевом. После замужества занялась домашним хозяйством.

В семье, кроме Володи, было еще двое детей: сын Валерий и дочь Наталья.

Короткевич в детстве

Фото: libmogilev.by

Короткевич начал писать еще в детстве. Первые стихи в 1951 году были опубликованы в оршанской районной газете «Ленінскі прызыў». Еще через четыре года в журнале «Полымя» вышло стихотворение «Машэка».

В Союз писателей БССР Короткевича приняли в 1957 году. Можно сказать, авансом.

По правилам, одобрить кандидатуру могли только при условии, что у автора есть хотя бы один поэтический сборник. У Короткевича такового не было.

Но, видимо, старшие коллеги по творческому цеху и без того рассмотрели во Владимире незаурядные способности.

Первый поэтический сборник «Матчына душа» Короткевича вышел уже в 1958 году. Читатели и критики встретили издание с воодушевлением.

Где Короткевич был во время войны

В родительском доме было много книг. Мальчишка читал их запоем. Лет с шести пробовал иллюстрировать собственные сочинения. Ходил в музыкальную школу, участвовал в театральных постановках.

Начало войны застало Володю в Москве, куда он приехал погостить к сестре-студентке. Оттуда его эвакуировали сначала под Рязань, а затем на Урал – в Молотовскую (Пермскую) область. Жил в интернате, откуда несколько раз пытался бежать на фронт.

От родителей долгое время не было никаких известий. Только в августе 1943 года сестра смогла отвезти Володю к папе и маме, которые добрались до города Чкалова (Оренбурга).

Родители Владимира Короткевича

Фото: libmogilev.by

Уже потом будущий писатель узнал, что его старший брат Валерий погиб на фронте в октябре 1941 года. Жена Валерия, Ольга, оставшаяся на оккупированной территории, была убита немецко-фашистскими захватчиками.

Об этом Владимир затем напишет в автобиографической повести «Листья каштанов».

Осенью 1944 года семья Короткевич вернулась в Оршу. Володя вновь пошел в школу. Одноклассники отмечали, что уже в 14-летнем возрасте он обладал энциклопедическими знаниями по литературе и истории.

Полюбил Беларусь в Киеве

После школы Владимир Короткевич поступил на филологический факультет Киевского государственного университета имени Т.Г.Шевченко. Там же окончил аспирантуру.

В Киеве он продолжал сочинять стихи на белорусском и русском языках, пытался писать их по-украински и по-польски.

Затем работал в одной из украинских школ, дружил со многими местными литераторами.

О том периоде писал так: «Здалёку я асабліва палюбіў Беларусь і яе людзей. Яна ўяўлялася мне тады па незямному прыўкраснай. Уся зялёная, вільготная, з азёрамі, з народам, з ягонай пявучай і звонкай мовай, з легендамі і палямі, курганамі і рэкамі».

Любопытно, что именно после первого курса филфака Киевского госуниверситета Короткевич написал черновой вариант повести «Дикая охота короля Стаха». Сказалось увлечение историей родной Беларуси.

Памятник Короткевичу в Киеве

Фото: nlb.by

В 1956 году Владимир Короткевич вернулся в Оршу, где учительствовал в течение двух лет. Но уже тогда увлекся сценарным искусством. Окончил даже специальные курсы – в 1962 году в Москве. Там же написал свою вторую книгу поэзии – «Вячэрнія ветразі». Выпустил роман «Леониды не вернутся к Земле».

Короткевич написал немало сценариев для документального кино, телевизионных циклов, короткометражек, режиссерами которых чаще всего выступали кинематографисты-дебютанты.

Его пьесы «Млын на Сініх Вірах», «Званы Віцебска», «Кастусь Каліноўскі», «Калыска чатырох чараўніц» с успехом шли во многих театрах.

О чем главный роман Владимира Короткевича

Из Москвы Владимир Семенович вернулся с намерением засесть за работу над романом «Каласы пад сярпом тваім».

Как он потом рассказывал, идея написать о восстании под предводительством Кастуся Калиновского возникла в начале 1950-х, то есть когда ему было чуть больше 20 лет.

Материалы собирал долго и кропотливо. Много путешествовал по стране, в том числе с научными экспедициями. Тщательно фиксировал не только исторические сведения, но также легенды и сказания.

Заявление на имя директора Госиздата Захара Матузова с просьбой включить роман «Каласы пад сярпом тваім» в план редакционной подготовки на будущий год Короткевич оформил 27 апреля 1962-го.

Короткевич в 1960-е

Фото: libmogilev.by

В аннотации писатель указал, что это будет произведение о годах перед отменой крепостничества, нарастании гнева и недовольства, труде крестьян и быте помещиков в Приднепровье. А еще – о восстании и его разгроме, трагических судьбах лучших людей, вынужденных бросать родину или идти на эшафот.

Судьбу главного героя Короткевич обозначил так:

«І ў гэтых пакутах загартоўваецца яго душа. Вакол – папялішчы і магілы, але чалавек мацнейшы за гэта. Так растуць першыя, што ўсвядомілі: каласы пад сярпом тваім… – радзіма, каласы пад сярпом тваім… – воля, каласы пад сярпом тваім… – каханне, каласы пад сярпом тваім… – мужная барацьба за народ».

Роман создавался в Рогачеве, куда писатель часто приезжал к дяде, в домах творчества «Королищевичи» под Минском и «Коктебель» в Минске, а также в Челябинске, где жила с семьей старшая сестра Владимира.

Почему «Каласы пад сярпом тваім» не хотели издавать

Журнал «Полымя» не торопился публиковать «Каласы…». Руководство чего-то опасалось. Друзья советовали Короткевичу заняться самиздатом, но автор был против.

Его друг, литературовед Адам Мальдис, позицию Короткевича объяснил так: «Вялікую і святую справу трэба рабіць з адкрытым забралам».

В сокращенном виде рукопись все же была опубликована в журнале «Полымя» в номерах за февраль – июнь 1965 года.

С изданием книги вышло еще сложнее. Один из критиков написал рецензию в газете «Советская Белоруссия», где рядом со здравыми замечаниями было немало тенденциозных пассажей.

В результате издательство «Беларусь» потребовало у Короткевича чуть ли не полностью переписать произведение.

За автора вступились коллеги по литературному цеху: Иван Мележ, Алесь Адамович, Янка Брыль, Рыгор Бородулин, Адам Мальдис. Но издатели упорствовали.

Пришлось текст редактировать. За это взялись Короткевич и Мальдис, который заметил, что работа «у многіх мясцінах... пайшла раману яўна на карысць».

Наконец, в 1968 году роман был опубликован и быстро получил статус классического произведения белорусской литературы.

События в «Каласах пад сярпом тваім» обрываются накануне восстания 1863 года. Короткевич уверял, что продолжение будет, потому что появляется все больше и больше новых материалов.

Было ли продолжение романа

После смерти Владимира Семеновича друзья пытались отыскать рукописи, наброски или хотя бы черновики новых глав романа, но безуспешно.

Как предполагал Адам Мальдис, рукописи могли пропасть в Симферополе, где Короткевич отдыхал с женой, а их съемное жилье обокрали. Писатель нервно реагировал на расспросы о том, что забрали воры: «Ведалі, што браць, гады! Білі прама пад дых!»

По воспоминаниям друзей, после той поездки Короткевич никогда больше не говорил о продолжении "Каласоў" как о чем-то реальном.

Фото: gorbibl.gomel.by

Любопытно, что этот роман долгое время был единственной книгой, изданной в Беларуси шрифтом Брайля. А в 2019 году, в преддверии 90-летия классика, роман «Каласы пад сярпом тваім» был признан самой популярной книгой у белорусов.

К слову, именно это произведение свело Владимира Семеновича с Валентиной Брониславовной, ставшей ему женой. Они познакомились в Бресте на читательской конференции по роману «Каласы пад сярпом тваім». Вместе прожили 12 лет.

Супруге Короткевич посвящал стихи и роман «Черный замок Ольшанский».

Умер Владимир Семенович 25 июля 1984 года. Похоронен в Минске на Восточном кладбище.

