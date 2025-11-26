Мадуро угрожает США мечом Боливара 1 26.11.2025, 14:53

2,166

Николас Мадуро

Фото: Reuters

Диктатор Венесуэлы в панике согнал на шествие бюджетников.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро провел в Каракасе марш против вмешательства США во внутренние дела страны. Во время обращения к нации узурпатор держал в руках легендарный меч национального героя Симона Боливара, сообщает Sky News.

В марше, названном «Шествие знамени и меча Освободителя Симона Боливара», приняли участие тысячи венесуэльцев. Помимо гражданских лиц, в шествии участвовали сотрудники полиции, военные и ополченцы.

По окончании марша военные вручили Мадуро меч, который, как считают многие историки, Симон Боливар получил от Перу в знак благодарности за освобождение страны от испанского господства. «Я принимаю его 200 лет спустя как освободительную силу, несущую победу всей Южной Америке», — воскликнул Мадуро, размахивая мечом. — Меч жив и шагает по Латинской Америке! Да здравствует Боливар и его спасительный меч!»

США с начала сентября наносят удары по венесуэльским судам в Карибском море, обвиняя их в перевозке наркотиков. The New York Times 19 ноября писала, что Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ по оказанию давления на власти Венесуэлы, включая проведение тайных операций на территории страны. Reuters сообщало, что США также рассматривают попытку свержения Николаса Мадуро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com