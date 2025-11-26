закрыть
26 ноября 2025, среда
Российская партия войны слила своих оппонентов

  • Денис Казанский
  • 26.11.2025, 21:11
Российская партия войны слила своих оппонентов
Денис Казанский

Фактически сами россияне и торпедируют свой «мирный план».

В последнее время в России явно наблюдалась борьба между партией войны, рупором которой является Лавров, и партией временного примирения, рупором которой является Дмитриев.

Резкие ястребиные заявления Лаврова, который фактически сорвал ими встречу Путина и Трампа в Будапеште, сильно контрастировали с деятельностью Дмитриева, который параллельно ездил в США и там продвигал свой «мирный план» из 28 пунктов. Представители МИД РФ заявляли, что «импульс к миру после переговоров на Аляске исчерпан», а Дмитриев и Ушаков им противоречили и говорили, что не исчерпан.

Конфликт обострился еще больше после появления «мирного плана». МИД Лаврова переговоры саботировал и до последнего вообще отрицал, что «мирный план» существует, что идут какие-то переговоры. На самом деле переговоры вели просто в обход них, без них, что выглядело уже как откровенное унижение.

И вот теперь появился грандиозный слив разговоров Ушакова в западные СМИ. Очевидно, что с Дмитриевым он точно пользовался какой-то защищенной российской связью, которую могли прослушать только в РФ. Таким образом, российская партия войны слила своих оппонентов из партии примирения с Западом.

Фактически сами россияне и торпедируют свой «мирный план».

Денис Казаниский, «Фейсбук»

