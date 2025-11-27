Дроны ударили по стратегическому НПЗ «Роснефти» в Новокуйбышевске 1 27.11.2025, 9:11

Серия взрывов прогремела в Самарской области РФ.

Ночью 27 ноября над Новокуйбышевском в Самарской области РФ прогремела серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали дроны-камикадзе, сообщает OBOZ.UA.

Целью БПЛА стал нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Взрывы в России

Воздушную тревогу в Самарской области объявили вскоре после полуночи. Также поступила информация, что план «Ковер» вводили в самарском аэропорту Курумоч. В связи с этим прием и выпуск самолетов был временно ограничен.

Местные жители начали сообщать о взрывах в Самарской области после 3:00 часов ночи. Серия взрывов прогремела над городом Новокуйбышевск. По информации мониторинговых каналов, БПЛА ударили по территории нефтеперерабатывающего завода.

Жители Самарской области пожаловались, что они проснулись от громких звуков, всего было слышно около 10 мощных взрывов. Также очевидцы сообщали о ярких вспышках в небе.

OSINT-анализ показал, что вспышки после атаки на Новокуйбышевск Самарской области в ночь на 27 ноября возникли непосредственно над местным НПЗ. На кадрах, которые сняты местными жителями, запечатлены как минимум три взрыва.

Ключевые факты и цифры

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод – это крупное российское предприятие, расположенное в Самарской области и входящее в структуру ПАО «НК «Роснефть». Проектная мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

Этот завод производит более 20–30 видов товарной продукции, включая моторные топлива (автобензины, дизельное топливо, в т.ч. класса Евро-5), топливо для реактивных двигателей (авиакеросин), масла (в том числе для ракет-носителей и автомобилей), дорожные битумы, компоненты смазочных масел, кокс и нефтехимическая продукция.

Влияние на российскую армию

Новокуйбышевский НПЗ имеет стратегическое значение для военно-промышленного комплекса России и обеспечения её армии. Предприятие является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей (авиакеросина), что критически важно для обеспечения боевой авиации.

Кроме того, завод освоил выпуск масел для ракет-носителей, что указывает на его роль в обеспечении космической и, вероятно, ракетной техники. Наряду с другими НПЗ, завод обеспечивает российские войска моторным топливом (бензином и дизельным топливом) для всех видов наземного и транспортного вооружения.

В связи с этим стратегическим значением Новокуйбышевский НПЗ неоднократно становился целью атак БПЛА в ходе полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку нанесение ущерба таким объектам направлено на подрыв военно-промышленной базы России и ограничение её возможностей по снабжению войск горюче-смазочными материалами.

