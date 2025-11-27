Путин отказался прекращать войну 8 27.11.2025, 17:20

2,158

Глава Кремля заявил, что «с Украиной невозможно договориться юридически».

Россия прекратит боевые действия в Украине только в том случае, если украинская армия покинет «занимаемые территории». Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек заявил Путин.

«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — сказал Путин.

Россия хочет договориться с Украиной, но «юридически это сейчас невозможно», продолжил Путин. По его словам, только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент – нет.

Отметим, заявление Путина прозвучало на фоне так называемого мирного плана, который продвигают США.

