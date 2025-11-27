Виталий Портников: Никакого «мирного плана» не существовало 4 27.11.2025, 14:12

4,708

Виталий Портников

Публикация стенограмм — операция российских спецслужб.

Американское гентство Bloomberg опубликовало расшифровку переговоров Стива Уиткоффа и помощника Путина Юрия Ушакова. Спецпредставителя Трампа раскритиковали как представители республиканцев, так и демократы. Ждать ли продолжения политического скандала внутри США?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом и публицистом Виталием Портниковым:

— Я думаю, что ни к каким реальным последствиям эти сливы не приведут по той простой причине, что мы с вами прекрасно понимаем: Уиткофф действовал по прямому указанию Трампа, и сам Трамп не видит ничего чрезвычайного ни в публикации этих разговоров, ни в их содержании.

— Расшифровка этих разговоров дает некоторое понимание о том, как проходят переговоры между РФ и США. Уиткофф фактически помогает обмануть своего шефа. На что вы обратили внимание в этих стенограммах?

— У меня нет ощущения, что Уиткофф помогает Ушакову обмануть Трампа. Я считаю, что Уиткофф дает возможность Путину, а тот, в свою очередь, возможность Трампу не ссориться с Россией. Главное, чего хочет Трамп от Путина, — чтобы тот создавал поводы, которые помогали бы президенту США удерживаться от новых санкций против России и от помощи Украине.

Если этих поводов нет, Трампу приходится переходить к решительным действиям, потому что он не может оправдать свое бездействие перед американским обществом. Поэтому главная задача Путина — создавать подобные поводы. И Уиткофф, по большому счету, в своем разговоре с Ушаковым поясняет ему, как должен действовать Путин, чтобы Трампу удалось свести на нет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Если Трамп разговаривает с Путиным и договаривается с ним о некой встрече в Будапеште, об обновлении «мирного процесса», — это хороший повод для того, чтобы удержаться от санкций или отказать Украине в новой военной помощи. Поэтому, по большому счету, и Уиткофф качественно и точно работает на Трампа, и Ушаков качественно и точно работает на Путина. Все, что можно вынести из этих телефонных разговоров, — оба чиновника абсолютно идеально исполняют желания своих шефов.

Именно поэтому я считаю, что никаких последствий из такого рода разговоров не будет. И для меня лично в этой расшифровке не было вообще ничего нового, потому что я изначально говорил: главная задача Путина — удержаться от резких движений и создать для Трампа возможности для содействия России. А главная задача Трампа — чтобы Путин приходил к нему с инициативами и предложениями, которые позволяли бы Трампу говорить, что мирный процесс продолжается, и нет необходимости пугать Путина или жестко на него давить, чтобы он не отказался от этого мирного процесса.

Я вообще считаю, что самое большое достижение на этом пути — то, что Трамп все же не отказался от идеи приостановления санкций против России на время рассмотрения этого псевдомирного плана. Это уже очень большое достижение, но, возможно, оно связано с настроениями в американском истеблишменте.

А до этого времени все проходило ровно по этому самому плану: как только необходимо было решать вопрос с новыми санкциями против России или с военной помощью Украине, немедленно происходила либо беседа Трампа с Путиным, либо поездка в Москву — и все останавливалось.

— Кто может стоять за этой утечкой?

— Я вообще считаю, что нужно рассматривать иные версии. И публикация так называемого «мирного плана», и составление этого плана, и обнародование телефонных разговоров — все это дело рук одних и тех же людей: представителей российского политического руководства и спецслужб.

— Выльются ли во что-то серьезное переговоры по этому мирному плану или его спустят на тормозах?

— Нет, этого «мирного плана» изначально не существовало, и никаких реальных серьезных переговоров не будет. Сейчас главная задача всех заинтересованных сторон — свести на нет последствия этого «мирного плана» так, чтобы это не отразилось на репутации Дональда Трампа и не привело к ссоре с ним украинцев и европейцев.

И Кремль тоже хочет выйти из этой истории без особого ущерба для своих отношений с Белым домом. Поскольку существует абсолютный консенсус между Россией, Украиной и европейскими странами — не ссориться с Трампом и свести на нет весь переговорный процесс, — он вскоре затухнет.

