27 ноября 2025, четверг, 20:32
Названы самые надежные автомобили бизнес-класса с пробегом

2
  • 27.11.2025, 19:22
  • 2,202
Топ-10.

Портал Whatcar провел исследование и опубликовал список из 10 самых надежных автомобиля бизнес-класса с пробегом.

Так, на первом месте находится седан Alfa Romeo Giulia 2016 года выпуска. Его рейтинг надежности достигает 98,2%. Второе место с рейтингом надежности 98% заняла бензиновая версия BMW 3-Series, выпускаемая с 2019 года. На третьем месте находится Skoda Superb 2015 года с рейтингом 98%.

В топ-10 также вошли Mercedes E-Class (2016—2024 гг.), BMW 5 Series, бензин (2017—2023 гг.), Hyundai Ioniq 6 (2022 г. — н.в.) Jaguar XE (2015—2024 гг.), Jaguar XF (2015—2024 гг.), Volkswagen Passat (2015—2022 гг.), BMW 3 Series, дизель (2019—2024 гг.).

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

