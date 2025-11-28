закрыть
28 ноября 2025, пятница, 9:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны атаковали российскую военную авиабазу «Саки» в Крыму

  • 28.11.2025, 8:48
  • 1,682
Дроны атаковали российскую военную авиабазу «Саки» в Крыму

Поражены также стратегические объекты возле Симферополя.

Дроны в ночь на 28 ноября атаковали военные и стратегические объекты российских оккупантов в Крыму.

Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что удар нанесли по военному аэродрому Саки.

По данным «Крымского ветра», взрывы в районе аэродрома Саки в Новофедоровке раздались после полуночи. Местные жители также слышали взрывы в районе Сакской ТЭЦ. Видео публикует Telegram-канал «Крымский ветер».

Кроме того, дроны также атаковали стратегические объекты возле Симферополя. По предварительной информации, взрывы раздались возле Таврической ТЭЦ, которую ранее уже атаковали ВСУ.

На военном аэродроме в Новофедоровке базируется 43-й истребительный авиационный полк оккупационной армии РФ. Во всяком случае, так было еще несколько месяцев назад. На его вооружении находятся фронтовые бомбардировщики «Су-24» и истребители «Су-30». Эти военные самолеты поддерживают оккупационные войска РФ в южных районах Украины.

Ранее ВСУ уже несколько раз наносили удары по аэродрому оккупантов в Новофедоровке, причем всегда успешно. Так, в августе текущего года в результате удара ВСУ по этому военному объекту был полностью уничтожен истребитель «Су-30СМ», который стоит от 35 до 50 млн долларов, в зависимости от версии.

Кроме того, был поврежден еще один Су-30СМ и четыре бомбардировщика «Су-24». Также на территории аэродрома украинские БпЛА разбомбили склад авиационного снаряжения.

Что же касается Сакской ТЭЦ и Таврической ТЭЦ, то они обеспечивают теплом многие объекты российских оккупантов в Крыму. Среди них есть военные и стратегические объекты. Тем временем Украина активно бьет по энергетической инфраструктуре России, выведя из строя уже до 4% всей генерации страны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип