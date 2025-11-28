Дроны атаковали российскую военную авиабазу «Саки» в Крыму 28.11.2025, 8:48

1,682

Поражены также стратегические объекты возле Симферополя.

Дроны в ночь на 28 ноября атаковали военные и стратегические объекты российских оккупантов в Крыму.

Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что удар нанесли по военному аэродрому Саки.

По данным «Крымского ветра», взрывы в районе аэродрома Саки в Новофедоровке раздались после полуночи. Местные жители также слышали взрывы в районе Сакской ТЭЦ. Видео публикует Telegram-канал «Крымский ветер».

Кроме того, дроны также атаковали стратегические объекты возле Симферополя. По предварительной информации, взрывы раздались возле Таврической ТЭЦ, которую ранее уже атаковали ВСУ.

На военном аэродроме в Новофедоровке базируется 43-й истребительный авиационный полк оккупационной армии РФ. Во всяком случае, так было еще несколько месяцев назад. На его вооружении находятся фронтовые бомбардировщики «Су-24» и истребители «Су-30». Эти военные самолеты поддерживают оккупационные войска РФ в южных районах Украины.

Ранее ВСУ уже несколько раз наносили удары по аэродрому оккупантов в Новофедоровке, причем всегда успешно. Так, в августе текущего года в результате удара ВСУ по этому военному объекту был полностью уничтожен истребитель «Су-30СМ», который стоит от 35 до 50 млн долларов, в зависимости от версии.

Кроме того, был поврежден еще один Су-30СМ и четыре бомбардировщика «Су-24». Также на территории аэродрома украинские БпЛА разбомбили склад авиационного снаряжения.

Что же касается Сакской ТЭЦ и Таврической ТЭЦ, то они обеспечивают теплом многие объекты российских оккупантов в Крыму. Среди них есть военные и стратегические объекты. Тем временем Украина активно бьет по энергетической инфраструктуре России, выведя из строя уже до 4% всей генерации страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com