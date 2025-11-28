Конец «космического государства» Виктор Ягун

Россия оказалась в беспрецедентной ситуации.

В четверг, 27 ноября, Россия запустила с космодрома Байконур пилотируемый корабль «Союз МС-28». Старт был успешный, однако при этом во время запуска была повреждена стартовая площадка — единственная в России для отправки в космос людей.

Как это произошло? В «Роскосмосе» не уточняют масштабов повреждений, однако известно, что на стартовой площадке №31 обвалилась часть обслуживающей кабины, так называемого выдвижного «балкона». Эта конструкция — высокотехнологичная платформа, по которой инженеры поднимаются на верхние уровни ракеты и через которую проводят последние предстартовые проверки. И она должна полностью отойти от ракеты перед запуском.

Если же платформа застревает или работает некорректно, то повреждается всё, что окружает ракету.

Здесь именно так и произошло. «Балкон» должен был автоматически уйти в специальную нишу перед стартом. Но он остался в зоне действия реактивного пламени и был… сорван струёй двигателей ракеты.

Фактически, пламя двигателей просто «сдуло» платформу (на которой за два дня до этого стоял епископ, освящая ракету).

По мнению аналитиков в этой сфере, авария произошла именно сейчас из-за совпадения нескольких факторов. Речь и об общем износе инфраструктуры Байконура, часть которой была построена ещё в 60-х годах прошлого века. Повлияла и хроническая нехватка инвестиций в отрасль, и кадровая деградация «Роскосмоса». И, конечно, свои коррективы внесла спешка. Наконец, на таких площадках важнее техническая дисциплина, а не ритуальные практики, которые и отвлекают, и создают дополнительные риски.

Почему это критично для российской космонавтики?

Дело в том, что площадка №31 — единственный действующий комплекс, с которого можно запускать пилотируемые корабли «Союз» и экипажи к МКС, а также грузовые «Прогресс».

Но в четверг повреждения получил стартовый стол, без которого такие запуски просто невозможны. То есть впервые за 64 года (с 1961 года) Россия больше не может отправлять космонавтов на Международную космическую станцию самостоятельно. В частности, об этом заявил аналитик космонавтики Виталий Егоров.

Конечно, нельзя сказать, что это навсегда. По оценкам независимых экспертов, срок восстановления повреждений может достигать 1–2 лет. Теоретически, в этот период Россия должна была бы использовать ещё одну площадку — №1 («Гагаринский старт»). Но не сможет. Эту площадку россияне должны были модернизировать вместе с ОАЭ, но Эмираты отказались от сотрудничества после начала войны РФ против Украины. Инвестиции не поступили, модернизацию заморозили, и старт с этой площадки тоже невозможен.

Поскольку ближайшие «Союзы» и «Прогрессы» запускать невозможно, ротация экипажей МКС станет полностью зависимой от США.

То есть отныне Россия сможет проводить её только на Crew Dragon (SpaceX), а о местах должна просить и договариваться с Соединёнными Штатами. Фактически, воплощается сценарий, которого в РФ пытались избегать десятилетия.

Россия оказалась в беспрецедентной ситуации: страна, которая первой отправила человека в космос, больше не способна делать это самостоятельно. Более того, авария на Байконуре — символ падения российской космической отрасли, которая десятилетиями держалась на советском запасе прочности. Но теперь он исчерпан.

