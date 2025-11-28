Ответ очевиден 1 Виталий Портников

28.11.2025, 18:43

Виталий Портников

Когда Путин на самом деле захочет закончить войну.

Согласится ли Украина с фактическими условиями капитуляции перед Россией, или же нам удастся смягчить условия так называемого мирного плана и сделать его более выгодным для себя?

В том, чтобы именно эта тема обсуждалась сейчас, заинтересованы практически все политики и обозреватели. Одним нужно отвлечь внимание от коррупционного скандала, другим — доказать, что нынешняя власть не способна конструктивно договариваться с американцами. Многие обычные люди подчеркивают, что украинцы уже не имеют сил и потенциала воевать, поэтому лучше согласиться на любые условия, чем продолжать сопротивление.

В этой дискуссии куда-то исчезает самый главный вопрос — а собирается ли вообще Путин соглашаться на какие-либо условия мира. Исчезает потому, что ответ очевиден. Путину все эти переговоры неинтересны. Ну или интересны только с точки зрения продолжения войны во время мирных переговоров или избегания новых американских санкций.

Потому что если кто-то действительно заинтересован в завершении войны, он соглашается на прекращение огня, а уже потом проходят мирные переговоры. Несогласие Путина с прекращением огня и является четким индикатором того, что никакие мирные переговоры не приведут к результату. Потому что в них нет России и ее заинтересованности.

Поэтому нынешние переговоры ожидает судьба пресловутого соглашения о минералах. Они происходят только потому, что Кирилл Дмитриев подсунул Стиву Уиткоффу идиотскую черновую версию в надежде предотвратить санкции против российской нефти. А некомпетентные сотрудники Трампа решили подложить этот документ на стол американского президента, чтобы угодить его тщеславию и вере, что войну можно быстро закончить, а Нобелевскую премию получить.

Любой предметный разговор положит конец этим спекуляциям. И не потому, что соглашение будет подписано или не подписано США и Украиной. А потому, что любое соглашение не подпишет Россия. А без России никакого завершения войны не будет.

Когда же наступит момент, который Путин воспримет как конец возможностей уничтожать Украину и оккупировать ее территории, когда российскому президенту понадобится прекращение огня, ему не понадобится в этом процессе никакой Трамп. Потому что изменится сам подход Путина, изменится его риторика.

Когда это произойдет, в каком году возникнет такое окно возможностей — сегодня не знает никто, даже сам Путин. Но это будет зависеть и от западного давления на Россию, и от украинской готовности сопротивляться агрессии дальше.

Ну и от наличия здравого смысла.

Виатлий Портников, «Фейсбук»

