Танкер из «теневого флота» России подорвался на мине у берегов Турции 28.11.2025, 21:14

Он может затонуть.

Нефтяной танкер «Кайрос» (Kairos) без груза подорвался на мине к северу от побережья Турции и может затонуть, сообщило 28 агентство Bloomberg, ссылаясь на слова местного портового агента.

Турецкое управление мореходства заявило, что на танкере, шедшем в Новороссийск под флагом Гамбии, произошел пожар «из-за внешнего воздействия», пишет РИА Новости. В Минтрансе Турции уточнили, что весь экипаж — 25 человек — эвакуировали.

По данным Bloomberg, танкер «Кайрос» находится под санкциями Евросоюза и Великобритании из-за перевозки российской нефти. Предыдущий рейс танкер совершил из российского порта Новороссийск в Парадип — крупнейший порт Индии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com