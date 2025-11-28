закрыть
28 ноября 2025, пятница
Танкер из «теневого флота» России подорвался на мине у берегов Турции

  • 28.11.2025, 21:14
Танкер из «теневого флота» России подорвался на мине у берегов Турции

Он может затонуть.

Нефтяной танкер «Кайрос» (Kairos) без груза подорвался на мине к северу от побережья Турции и может затонуть, сообщило 28 агентство Bloomberg, ссылаясь на слова местного портового агента.

Турецкое управление мореходства заявило, что на танкере, шедшем в Новороссийск под флагом Гамбии, произошел пожар «из-за внешнего воздействия», пишет РИА Новости. В Минтрансе Турции уточнили, что весь экипаж — 25 человек — эвакуировали.

По данным Bloomberg, танкер «Кайрос» находится под санкциями Евросоюза и Великобритании из-за перевозки российской нефти. Предыдущий рейс танкер совершил из российского порта Новороссийск в Парадип — крупнейший порт Индии.

