29 ноября 2025, суббота, 21:50
У поезда Минск-Витебск сломался локомотив

  • 29.11.2025, 20:51
  • 1,130
У поезда Минск-Витебск сломался локомотив

БелЖД решает вопрос с доставкой пассажиров.

Поезд Минск-Витебск, отправившийся из столицы в 15.05, приедет с опозданием в полтора часа, сообщает Белорусская железная дорога.

Как объясняет БЖД, причина задержки в неисправности дизель-поезда. Из-за этого состав остановили на перегоне Богушевская. Сейчас сотрудники БЖД организовывают доставку пассажиров: на перегон направили дополнительный локомотив.

Ожидается, что поезд приедет в Витебск с задержкой полтора часа. По расписанию он должен был прибыть в 18.22.

