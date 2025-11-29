У поезда Минск-Витебск сломался локомотив

У поезда Минск-Витебск сломался локомотив1
- 29.11.2025, 20:51
БелЖД решает вопрос с доставкой пассажиров.
Поезд Минск-Витебск, отправившийся из столицы в 15.05, приедет с опозданием в полтора часа, сообщает Белорусская железная дорога.
Как объясняет БЖД, причина задержки в неисправности дизель-поезда. Из-за этого состав остановили на перегоне Богушевская. Сейчас сотрудники БЖД организовывают доставку пассажиров: на перегон направили дополнительный локомотив.
Ожидается, что поезд приедет в Витебск с задержкой полтора часа. По расписанию он должен был прибыть в 18.22.