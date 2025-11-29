У поезда Минск-Витебск сломался локомотив 1 29.11.2025, 20:51

1,130

БелЖД решает вопрос с доставкой пассажиров.

Поезд Минск-Витебск, отправившийся из столицы в 15.05, приедет с опозданием в полтора часа, сообщает Белорусская железная дорога.

Как объясняет БЖД, причина задержки в неисправности дизель-поезда. Из-за этого состав остановили на перегоне Богушевская. Сейчас сотрудники БЖД организовывают доставку пассажиров: на перегон направили дополнительный локомотив.

Ожидается, что поезд приедет в Витебск с задержкой полтора часа. По расписанию он должен был прибыть в 18.22.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com