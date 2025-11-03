У россиян новая дилемма Алексей Копытько

3.11.2025, 11:06

Алексей Копытько

Покупателям российской нефти лучше задуматься.

СБУ вместе с другими структурами Сил обороны Украины ввела кинетические санкции против нефтеналивного терминала в порту Туапсе. Фото и видео уже все посмотрели, кое-что выделю.

Во-первых, важен сам факт успешной атаки на один из каналов экспорта российской нефти. В данной ситуации это гнезда компании «Роснефть», что добавляет гармонии.

СБУ мягко намекнула, что покупатели углеводородов у «Роснефти» могут внезапно оказаться вне закона. Украина будет делать это самостоятельно. Убытки гарантированы, а вот страховые выплаты – точно нет. Стоит хорошо подумать. Особенно – после 21 ноября.

Во-вторых, в Туапсе к целям в порту дотянулись пять дронов, это прилично. Вектор можно нарисовать. Дроны фиксировались в Анапе, Геленджике и Лазаревском (за Туапсе).

На днях дроны СБУ посетили Крым, где поразили два топливных объекта, а также – зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С-2» и 2 РЛС. По РЛС и средствам ПВО на юге отрабатывают и другие структуры Сил обороны Украины. Учитывая это, визиты дронов напоминают некий ритуал с элементами хорошего тона: прорвался в чью-то открытую дверь – открой для следующего.

Это неизбежно должно наводить российское командование на определенные мысли. Ведь они точно знают масштабы повреждений и динамику. Прорывы явно участились, стали более чувствительными.

То есть, россияне не успевают затыкать дыры. После каждого успешного поражения средств ПВО у них дилемма: срочно закрывать пробой или не шевелиться, потому что украинские войска наблюдают и могут ударить туда, где ослабили защиту перемещением.

Ну, и, в-третьих. Видео из Туапсе (да и из других точек) исчерпывающе красноречиво: российская ПВО гораздо опаснее для россиян, чем украинская армия. Наши точечно бьют по военным объектам и связанной инфраструктуре, а росПВО стреляет во все стороны, над городом, не напрягаясь по поводу жилых домов.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

