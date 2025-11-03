закрыть
Эстония заметила на Нарве российский катер под флагом «Вагнера»

  • 3.11.2025, 11:56
Эстония заметила на Нарве российский катер под флагом «Вагнера»

РФ устроила провокацию у границы страны НАТО.

В воскресенье, 2 ноября, Министерство иностранных дел Эстонии заявило о том, что на реке Нарва заметили российский пограничный катер под флагом российской частной военной компании «Вагнера».

Об этом МИД Эстонии написало в соцсети Х.

Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало фотографию и видео, как российский пограничный катер под флагом «Вагнера» плавал по реке Нарва на границе Эстонии и Ленинградской области РФ.

«Снова ли «Вагнер» марширует на Москву, или на этот раз они начинают с Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей точки зрения, кажется, что они [наемники «Вагнера»] аннексировали российскую пограничную службу. Кто знает...», – написали в МИД страны.

Эстонское внешнеполитическое ведомство обратилось с запросом по поводу этого инцидента в МИД России.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) прокомментировал этот инцидент. В своем посте в социальных сетях он написал: «Похоже, у Путина закончились идеи – снова зовет «Вагнер»?»

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна (Eesti 200), это зрелище подтверждает факт, что «железная» система России дает трещины под воздействием начатой ею агрессивной войны и продолжающегося давления со стороны Запада.

«Мы также можем подтвердить, что что бы россияне ни пытались устроить на реке Нарва, все это происходит под нашим пристальным наблюдением», – отметил Цахкна.

