Эстония заметила на Нарве российский катер под флагом «Вагнера» 3.11.2025, 11:56

РФ устроила провокацию у границы страны НАТО.

В воскресенье, 2 ноября, Министерство иностранных дел Эстонии заявило о том, что на реке Нарва заметили российский пограничный катер под флагом российской частной военной компании «Вагнера».

Об этом МИД Эстонии написало в соцсети Х.

Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало фотографию и видео, как российский пограничный катер под флагом «Вагнера» плавал по реке Нарва на границе Эстонии и Ленинградской области РФ.

«Снова ли «Вагнер» марширует на Москву, или на этот раз они начинают с Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей точки зрения, кажется, что они [наемники «Вагнера»] аннексировали российскую пограничную службу. Кто знает...», – написали в МИД страны.

Is Wagner marching on Moscow again, or starting with St. Petersburg this time? Hard to tell.

From our side it looks like they’ve already annexed the Russian border guards.

Who knows… @mfa_russia? pic.twitter.com/fJmENccVzC — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 2, 2025

Эстонское внешнеполитическое ведомство обратилось с запросом по поводу этого инцидента в МИД России.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) прокомментировал этот инцидент. В своем посте в социальных сетях он написал: «Похоже, у Путина закончились идеи – снова зовет «Вагнер»?»

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна (Eesti 200), это зрелище подтверждает факт, что «железная» система России дает трещины под воздействием начатой ею агрессивной войны и продолжающегося давления со стороны Запада.

«Мы также можем подтвердить, что что бы россияне ни пытались устроить на реке Нарва, все это происходит под нашим пристальным наблюдением», – отметил Цахкна.

