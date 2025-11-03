закрыть
Российских генералов пускают под нож

  • Александр Коваленко
  • 3.11.2025, 14:07
  • 2,152
Российских генералов пускают под нож
Александр Коваленко

Так ли все хорошо у оккупантов под Покровском?

На фоне того, как Генштаб ВС РФ докладывает об успехах своих войск на Покровском направлении и некоем окружении Покровска, снятие с должности командующего 51-й ОВА, выглядит сюрреалистично и непонятно. Ведь его наоборот, должны были бы наградить, а не снимать, поскольку именно от 51-й ОВА зависит окружение Покровска.

Или на самом деле все не так, как заявляют в Генштабе ВС РФ, и Путина в Покровске с толпой журналистов, в ближайшее время, не стоит ожидать?

Не смотря на всю сложность ситуации в городе, именно 51-я ОВА провалила его окружение с севера, отправившись прорываться к Доброполью и… и, прорвались в два очага окружения и одну зону изоляции.

Повторюсь, в Покровске ситуация очень тяжелая, но многие апокалиптические версии и сценарии генерируются российской пропагандой, переча порою, самой себе. Генерал, который должен был обеспечить успешное окружение Покровска и, по словам российской пропаганды его таки осуществил — пущен под нож?

Кстати, над самим Валерием Герасимовым уже давно нависает тень генерала Мордвичева, а потому, как бы по кругу не пустили всех.

Александр Коваленко, Telegram

