закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CNN: 37% американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента

1
  • 3.11.2025, 19:39
CNN: 37% американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента
Дональд Трамп

Опрос.

Уровень одобрения политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа достиг минимального значения за его второй срок. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные опроса.

«Рейтинг одобрения Трампа в опросе составляет 37%, что является худшим показателем за весь его второй срок <...> и примерно соответствует его рейтингу одобрения в 36% на данном этапе его первого срока», — говорится в материале на сайте телеканала.

Отмечается, что на фоне роста уровня недоверия к Трампу свои позиции укрепляет оппозиционная Демократическая партия. По данным журналистов, если выборы в конгресс пройдут сейчас, то 47% избирателей поддержат демократов, а 42% — республиканцев.

На рейтинге Трампа могла сказаться продолжающаяся в стране приостановка работы правительства. В результате нее сотни тысяч государственных служащих остались без заработной платы, примерно полтора миллиона сотрудников получили ее в неполном объеме. Если бюджет США не будет согласован до 5 ноября, текущий шатдаун может стать самым продолжительным в истории страны.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук