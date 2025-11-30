закрыть
Удар морских дронов СБУ: пробоины в борту танкера «теневого флота» РФ показали крупным планом

  • 30.11.2025, 9:04
Судно отбуксировали в Турцию.

Подсанкционный танкер Virat, принадлежащий «теневому флоту» РФ и пораженный морскими дронами СБУ Sea Baby в Черном море, отбуксировали к берегам Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

«Танкер Virat, подвергшийся атаке, буксируют к берегам Турции», - говорится в сообщении.

На фото можно увидеть повреждения, которые судно получило в результате двух атак.

