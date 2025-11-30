Нетаньяху попросил президента Израиля помиловать его 30.11.2025, 17:33

Биньямин Нетаньяху

Фото: Amir Cohen/Reuters

Премьер страны заявил, что это «восстановит национальное единство».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил официальное прошение о помиловании президенту страны Ицхаку Герцогу, сообщила в воскресенье канцелярия президента.

Отдельно в видеообращении Нетаньяху заявил, что его дело разделило страну и помилование поможет восстановить национальное единство. Он также сказал, что требование являться в суд три раза в неделю отвлекает его от управления государством, сообщает BBC.

В начале ноября президент США Дональд Трамп направил Герцогу письмо, в котором призвал его «полностью помиловать» Нетаньяху. Трамп написал, что Нетаньяху «смело защищал Израиль перед лицом сильных противников» и что отвлекать его от руководства страной неоправданно.

В Израиле президент выполняет преимущественно символические функции, но один из конституционных законов наделяет его полномочиями «миловать преступников и смягчать и заменять им наказание».

Также в прошлом израильский Верховный суд постановил, что президент также может пользоваться правом помилования в отношении лиц, которые не осуждены, если того требуют интересы общества или «чрезвычайные личные обстоятельства».

«Канцелярия президента осознает, что это чрезвычайный запрос, который имеет серьезные последствия. После получения всех соответствующих заключений президент ответственно и искренне рассмотрит этот запрос», — заявила канцелярия Херцога, не уточняя, как скоро президент сможет принять то или иное решение.

Администрация президента опубликовала полный текст запроса, который включает письмо, подписанное премьер-министром, и документ его адвоката объемом 111 страниц.

