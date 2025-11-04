Какие известные клады находили в Беларуси 4.11.2025, 10:09

От византийских динариев до меча викингов.

Это случилось в Швеции, в начале октября 2025 года. Рыбак, искавший червей, случайно откопал на своей даче под Стокгольмом один из крупнейших серебряных кладов раннего Средневековья. Среди обнаруженных предметов были жемчуг, несколько подвесок, серебряные кольца и приблизительно 20 тысяч монет из серебра, отчеканенных в 12 веке.

А как часто в Беларуси находили подобные уникальные раритеты?.. И на какую денежную сумму от государства мог рассчитывать человек, которому «крупно повезло»? Сайт udf.by собрал для вас 5 невероятных находок за последние десятилетия

Клад, сумму которого занизили в сотни раз

4 августа 1988 года в Минске на пересечении улиц Володарского и Городской Вал (в то время она называлась Республиканская) прокладывали теплотрассу. Экскаваторщик Леонид Блатун копал траншею и вдруг увидел, как из ковша выпал блестящий предмет, похожий на бокал. Мужчина вышел посмотреть и увидел огромный сундук, который оказался набит настоящими сокровищами. Одни только серебряные монеты и изделия из серебра весили тринадцать килограммов!

Рабочие стройки отреагировали мгновенно и стали разбирать найденные предметы – кружки, подсвечники, шкатулки, золотые и серебряные монеты. Но тут кто-то вызвал милицию. Так клад, в котором находились изделия московских, минских, рижских и западноевропейских мастеров, датируемые XVII-XX веками, был спасён от разграбления.

Позже, при описании находки было подсчитано, что всего в сундуке находилось 547 предметов. Клад оценили в 32 тысячи советских рублей. И эта сумма, как посчитали эксперты, была занижена в сотни раз. Но почему? Одна из версий – нашедшему клад не хотели платить полную стоимость от денежного вознаграждения.

К слову, экскаваторщик Блатун за свою находку получил всего 8000 рублей. И не смог купить даже машину — ведь в ту пору автомобиль «Москвич» стоил на тысячу дороже!..

Клад общемирового значения

В мае 1993 года в Березовском районе Брестской области на границе деревень Малеч и Кабяки помощник экскаваторщика вместе с напарником проверял трубу в карьере и занимался завариванием дыр. Вода, вытекавшая из этих дыр, размыла землю, и на ее поверхности появился глиняный горшок. Рядом с ним были рассыпаны монеты. Когда их отмыли, оказалось, что это — серебряные динарии, которые относятся к эпохе Византийской империи!..

Этот клад получил название «Малечский клад римских динариев» — по названию деревни, рядом с которой был обнаружен. В его состав входило 389 монет, принадлежавших времени правления римского императора Веспасиана (67-79 годы) и до правления Септимия Севера (193-211 годы).

Клад внесли в Государственный список историко-культурных ценностей РБ с приданием первой категории ценности. Ведь такие находки случаются не каждый день и далеко не в каждой стране.

Вместо сокровищ Наполеона — сокровища времён Рюрика

В 2000 году художник-реставратор Белорусского музея истории Великой Отечественной войны Сергей Захаров отправился на раскопки на берег реки Березины, на Брилёвское поле, где в 1812-ом году войска Росийской империи перекрыли Наполеону путь для отступления. Захаров рассчитывал найти в этом месте «золото французского императора», но обнаружил разломанный меч, который историки неожиданно датировали временами викингов. То есть 9-10 веками нашей эры.

Спустя 2 года, когда уровень воды в Березине упал, Захаров вернулся на место раскопок вместе с профессиональными археологами. И они наткнулись на самый настоящий клад — 290 серебряных арабских монет дирхамов и их фрагменты, части шейной гривны и набор из десяти гирек, которыми взвешивали серебро. С большой долей вероятности, древний меч, найденный Захаровым, был частью этого захоронения...

Но почему меч оказался разломан?.. Учёные долго ломали над этим голову, пока не пришли к выводу, что этот клад на территории Беларуси был жертвоприношением богам в обмен на их помощь. А в таких захоронениях меч, согласно скандинавской традиции, специально ломали на части...

Но что получил Захаров за обнаружение этого клада? Вероятнее всего, ничего. Ведь в тот момент он являлся госслужащим, и «находка сокровищ на белорускких землях» входила в его непосредственные обязанности...

Золото с «нехорошей аурой»

В апреле 2018 году в Гродно рабочие, которые занимались реконструкцией старого здания под новый медцентр «Медэлит» по адресу на 2-й Трудовой улице в буквальном смысле наткнулись на золото. В стене здания строитель Владимир Стракович обнаружил коробку из-под табака, внутри которой оказалось 30 золотых монет XVIII—XIX веков. Кроме монет, в коробке были спрятаны золотые кольца, цепочки, серьги. Самые необычные из украшений – золотой медальон с обрезанными краями и перстень с мальтийским крестом.

На стройку тут же вызвали милицию и подключили музейных работников. Оказалось, что здание, где нашли золото, было построено в 1894 году, а в годы Второй Мировой в нём располагалось еврейское гетто. Сюда были согнаны 30 тысяч евреев, которых затем отправили в лагеря смерти. Вероятно, чтобы не отдавать ценности оккупационным властям, люди что-то прятали, надеясь вернуться за ними. Гродненские историки пришли к выводу, что вряд ли эти сокровища спрятала одна семья — на обручальных кольцах разные даты и разные инициалы...

Но что получил Владимир Стракович, который случайно обнаружил этот клад? На самом деле, 25 процентов от его стоимости. Остальные 25 по закону перешли собственнику земельного участка, где было найдено золото.

Почему историк принял золотые монеты за «советский пятак»?

Этот клад был обнаружен совершенно случайно. 22 февраля 2021 года научный сотрудник одного из столичных музеев историк Павел Королёв шёл на работу через сквер Марата Казея в Минске. В это время там проходили работы по строительству ливневой канализации.

Клад, найденный в сквере Марата Казея в Минске

Вот что писал Павел Королёв в своём фейсбуке:

«Обратил внимание на что-то жёлтое в земле, на монету. Подумал, что советский пятак. Присмотрелся — оказалось, золотая монета с профилем Николая II. Затем ещё одна, ещё... Потом попалась зубная коронка... Стало неловко... Дальше там же выглянула из земли цепь (для цепочки немного великовата), кольцо, и снова монеты, монеты».

Павлу удалось остановить землеройные работы экскаватора. И вызвать археологов из Академии наук. До их приезда Королёв нашёл 16 монет, кольцо, цепь, зубную коронку (на 4 зуба). Позднее с помощью металлоискателя археологи обнаружили ещё 8 монет — всего 24. Оказалось, что они — времён Николая II и в отличном состоянии. Находку забрали в Институт истории НАН Беларуси...

Получил ли Павел Королёв какие-то бонусы за эту находку, история умалчивает. Но этот случай доказывает, что клад в Беларуси может найти каждый. Главное, смотреть под ноги внимательно и верить в удачу.

