США сняли санкции с «Белавиа» и одного из самолетов Лукашенко

США сняли санкции с «Белавиа» и одного из самолетов Лукашенко4
- 4.11.2025, 19:47
Официально.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 4 ноября исключило из санкционного списка белорусскую государственную авиакомпанию «Белавиа» и один из самолетов, которым регулярно пользуются Александр Лукашенко и члены его семьи.
Как следует из документа, с авиакомпании «Белавиа» снимаются санкции, которые действовали в рамках указа президента США № 14038, направленного против официального Минска. Перевозчик снова может участвовать в финансовых и коммерческих транзакциях, которые ранее были невозможны из-за статуса заблокированного лица.
Также из списка заблокированных лиц исключен самолет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ — бизнес-джет, на котором путешествуют высокопоставленные чиновники правительства Беларуси и члены семьи Лукашенко.
Кроме того, Минфин США выдал лицензию, которая временно разрешает операции с тремя конкретными самолетами, «имеющими отношение к Александру Лукашенко или иностранной компании с ограниченной ответственностью Slavkali», находящейся под санкциями.
Эти воздушные суда — с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH — больше не считаются заблокированными активами, но лишь в рамках строго оговоренных условий. Разрешение распространяется на сделки, связанные с их использованием, включая обслуживание, перелеты и иные технические и коммерческие операции.
Напомним, 11 сентября этого года стало известно, что США снимают санкции с авиакомпании «Белавиа». В американском Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США пояснили, что 12 сентября этого года разрешили определенным самолетам белорусского национального авиаперевозчика выполнять международные рейсы и проходить техобслуживание. Тогда ограничения сняли с восьми Boeing — их вывели из-под жестких санкций, включая запрет на ремонт, модернизацию и поставку запчастей. Но на них нельзя летать в некоторые страны, в том числе в Россию.
Под санкциями по-прежнему находится грузовой Boeing 747−300 с бортовым номером EW465TQ, который принадлежит белорусской подсанкционной компании Transaviaexport.
Национальный авиаперевозчик по-прежнему находится под санкциями ЕС.
На фоне частичной отмены санкций против «Белавиа» в России стали обсуждать, что Минск способен стать хабом для полетов из этой страны в Штаты. Напомним, американские авиакомпании не летали в нашу страну и до введения санкций в 2021 году, как и национальный перевозчик в обратном направлении.