Создатель Лабубу вошел в десятку самых богатых миллиардеров Китая 4 4.11.2025, 20:51

Вирусные игрушки популярны и в Беларуси.

Создатель вирусных игрушек Лабубу и основатель сети Pop Mart Ван Нин попал в элитный клуб миллиардеров КНР. По данным Forbes, его состояние оценивается в $22,3 млрд, что позволило ему занять место в первой десятке рейтинга.

Возглавляет список Чжан Имин, основатель холдинга ByteDance, которому принадлежит платформа TikTok. Его капитал достигает $65,5 млрд. Вторую строчку занимает «король бутилированной воды» Чжун Шаньшань ($58,7 млрд), а третью – Ма Хуатэн, глава технологического гиганта Tencent ($52,2 млрд).

Также в топ-10 вошли основатели и руководители таких компаний, как Xiaomi, NetEase, Pinduoduo (и его международного аналога Temu), Midea, Alibaba и автопроизводителя BYD.

