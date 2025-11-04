закрыть
4 ноября 2025, вторник, 21:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Создатель Лабубу вошел в десятку самых богатых миллиардеров Китая

4
  • 4.11.2025, 20:51
Создатель Лабубу вошел в десятку самых богатых миллиардеров Китая

Вирусные игрушки популярны и в Беларуси.

Создатель вирусных игрушек Лабубу и основатель сети Pop Mart Ван Нин попал в элитный клуб миллиардеров КНР. По данным Forbes, его состояние оценивается в $22,3 млрд, что позволило ему занять место в первой десятке рейтинга.

Возглавляет список Чжан Имин, основатель холдинга ByteDance, которому принадлежит платформа TikTok. Его капитал достигает $65,5 млрд. Вторую строчку занимает «король бутилированной воды» Чжун Шаньшань ($58,7 млрд), а третью – Ма Хуатэн, глава технологического гиганта Tencent ($52,2 млрд).

Также в топ-10 вошли основатели и руководители таких компаний, как Xiaomi, NetEase, Pinduoduo (и его международного аналога Temu), Midea, Alibaba и автопроизводителя BYD.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип