Партизаны погрузили во тьму ФСБ в Брянске во время доклада московскому руководству
- 5.11.2025, 9:54
Стали известны подробности дерзкой операции.
Украинское сопротивление в России нанесло удар по ФСБ, устроив перебои в электроснабжении во время визита комиссии из Москвы.
Стало известно, что агентам партизанского движения «АТЕШ» удалось подорвать силовой трансформатор в Брянске.
Диверсия проводилась в то время, когда в Управлении ФСБ по Брянской области проходила проверка: московским руководителям отчитывались «о полном контроле над ситуацией и обеспечении безопасности в регионе».
Пропажа электроснабжения в самый неподходящий момент разрушила репутацию региональных спецслужб в глазах кремлевского начальства.
Об этом сообщили в Telegram-канале «АТЕШ». «Их контроль - иллюзия, а безопасность - ложь», - подчеркнули в партизанском движении, добавив, что вся работа Управления ФСБ в Брянской области была парализована.
Проведение диверсии показали на видео, в «АТЕШ» пообещали продолжить борьбу в тылу врага, атакуя объекты инфраструктуры.