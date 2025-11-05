закрыть
5 ноября 2025, среда, 10:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны погрузили во тьму ФСБ в Брянске во время доклада московскому руководству

  • 5.11.2025, 9:54
  • 1,082
Партизаны погрузили во тьму ФСБ в Брянске во время доклада московскому руководству

Стали известны подробности дерзкой операции.

Украинское сопротивление в России нанесло удар по ФСБ, устроив перебои в электроснабжении во время визита комиссии из Москвы.

Стало известно, что агентам партизанского движения «АТЕШ» удалось подорвать силовой трансформатор в Брянске.

Диверсия проводилась в то время, когда в Управлении ФСБ по Брянской области проходила проверка: московским руководителям отчитывались «о полном контроле над ситуацией и обеспечении безопасности в регионе».

Пропажа электроснабжения в самый неподходящий момент разрушила репутацию региональных спецслужб в глазах кремлевского начальства.

Об этом сообщили в Telegram-канале «АТЕШ». «Их контроль - иллюзия, а безопасность - ложь», - подчеркнули в партизанском движении, добавив, что вся работа Управления ФСБ в Брянской области была парализована.

Проведение диверсии показали на видео, в «АТЕШ» пообещали продолжить борьбу в тылу врага, атакуя объекты инфраструктуры.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип