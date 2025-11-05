Партизаны погрузили во тьму ФСБ в Брянске во время доклада московскому руководству 5.11.2025, 9:54

1,082

Стали известны подробности дерзкой операции.

Украинское сопротивление в России нанесло удар по ФСБ, устроив перебои в электроснабжении во время визита комиссии из Москвы.

Стало известно, что агентам партизанского движения «АТЕШ» удалось подорвать силовой трансформатор в Брянске.

Диверсия проводилась в то время, когда в Управлении ФСБ по Брянской области проходила проверка: московским руководителям отчитывались «о полном контроле над ситуацией и обеспечении безопасности в регионе».

Пропажа электроснабжения в самый неподходящий момент разрушила репутацию региональных спецслужб в глазах кремлевского начальства.

Об этом сообщили в Telegram-канале «АТЕШ». «Их контроль - иллюзия, а безопасность - ложь», - подчеркнули в партизанском движении, добавив, что вся работа Управления ФСБ в Брянской области была парализована.

Проведение диверсии показали на видео, в «АТЕШ» пообещали продолжить борьбу в тылу врага, атакуя объекты инфраструктуры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com