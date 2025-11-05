Белорусским спортсменам разрешили участвовать в международных соревнованиях по водному поло и конному спорту
- 5.11.2025, 14:31
Это произошло вопреки рекомендациям МОК.
Вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) белорусские и российские спортсмены получили право участвовать в международных соревнований по водному поло, пишет «Позірк».
Это следует из обновленных правил допуска, опубликованных 4 ноября Международной федерацией водных видов спорту.
Новые правила вступают в силу с 1 января 2026 года.
Водное поло включено в перечень видов, в которых россияне и белорусы могут претендовать на выступление во всех возрастных категориях. В списке также указаны индивидуальные виды: плавание, плавание на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду.
При этом в документе сохранены ограничения, к которым относятся нейтральный статус атлетов двух стран, запрет на использование госсимволики, недопустимость связей с силовыми структурами своих государств и др.
Водное поло в Беларуси не пользуется популярностью, сколько-нибудь заметных международных успехов не имеет.
Также Международная федерация конного спорта (FEI) допустила спортсменов из России и Беларуси к участию в командных соревнованиях. Согласно обновленным правилам, это также будет возможно в нейтральном статусе и с 1 января 2026 года.
4 апреля 2023 года FEI подтвердила запрет на участие в своих соревнованиях для спортсменов из Беларуси и России, а также официальных лиц из этих стран. В ноябре того же года FEI допустила белорусских и российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала войны в Украине, Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации не допускать к соревнованиям под своей эгидой атлетов из РФ и Беларуси. Эта рекомендация была немедленно и массово принята к исполнению, в результате чего российский и белорусский спорт оказался почти в полной изоляции.
25 января 2023 года исполком МОК подтвердил санкции, введенные в отношении Беларуси и РФ из-за войны против Украины, однако отметил, что ни одному спортсмену нельзя запрещать участвовать в соревнованиях «только из-за его паспорта».
28 марта того же года МОК выпустил заявление, в котором рекомендовал международным федерациям по видам спорта разрешить белорусам и россиянам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. С аналогичными условиями МОК допустил индивидуальных спортсменов из Беларуси и России к участию в летних Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.
На командные виды спорта рекомендации МОК не распространялись.
При этом в международных соревнованиях, несмотря на войну в Украине, участвуют белорусские футболисты. Ограничения в отношении белорусского футбола были введены в 2021 году после принудительной посадки в Минске самолета с на тот момент оппозиционным блогером Романом Протасевичем на борту. С тех пор футбольным командам запрещено проводить официальные международные матчи на территории Беларуси. Футболисты принимают соперников на «нейтральной территории» и без зрителей (это также запрещено) — в Венгрии, Азербайджане, Грузии и т.д.