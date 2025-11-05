Foreign Affairs: Медленная смерть российской нефти 5.11.2025, 14:40

Украина подтачивает топливную империю Москвы.

Война в Украине неожиданно обернулась для России топливным кризисом. Страна, считавшаяся энергетической сверхдержавой, столкнулась с дефицитом бензина и дизеля — во многом из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. С августа 2025 года атаки поразили более половины из 38 крупных НПЗ России, сократив переработку нефти примерно на 10%. В ряде регионов введено нормирование топлива и временные ограничения на экспорт, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Москва старается скрыть последствия, вводя запреты, фиксированные цены и субсидии. Но чем больше государство вмешивается, тем сильнее отрасль погружается в стагнацию. Эксперты отмечают, что главная угроза для российской нефтепереработки — не разрушенные установки, а постепенная деградация всей системы под тяжестью бюрократии и санкций.

Украина, в свою очередь, проводит кампанию истощения: регулярные удары по НПЗ, трубопроводам и портам заставляют Москву тратить ресурсы на ремонт и защиту объектов. Киев уже продемонстрировал возможность поражать цели на расстоянии свыше тысячи километров, от Волгограда до Тюмени.

Хотя Россия пока сохраняет устойчивость благодаря резервным мощностям и помощи Беларуси, каждая новая атака ослабляет отрасль. По сути, Москва вынуждена выбирать между защитой нефтепереработки и военных заводов, между экспортом и внутренним рынком.

Украинская стратегия не уничтожает нефтяную империю России мгновенно, но постепенно подтачивает ее изнутри. Аналитики называют происходящее «медленной смертью» российского нефтяного сектора — символом устаревшей экономики, которая держится не на инновациях, а на приказах и экстренных мерах.

