закрыть
6 ноября 2025, четверг, 19:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы 10 самых надежных среднеразмерных седанов

  • 6.11.2025, 19:32
Названы 10 самых надежных среднеразмерных седанов

Возглавил список Lexus ES 300h.

Портал TopSpeed составил рейтинг самых надежных среднеразмерных седанов.

Возглавил список Lexus ES 300h с рейтингом качества на уровне 87 баллов из 100 возможных. В числе его преимуществ эксперты называют высокий уровень комфорта и бесшумную работу гибридной силовой установки. Второе место занимает Toyota Camry, качество и надежность которого оценили в 86 баллов из 100. Автомобиль ценят за плавность хода и высокий уровень шумоизоляции в салоне. На третьем месте Toyota Crown с показателем надежности 85 баллов из 100. Машина отличается просторным салоном и высоким комфортом.

В топ-10 также вошли Nissan Altima, Genesis G80, Kia K5, Honda Accord, Subaru Legacy, Volkswagen Arteon и Hyundai Sonata.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов
У россиян новая дилемма
У россиян новая дилемма Алексей Копытько