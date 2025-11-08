закрыть
8 ноября 2025, суббота, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые показали часть тысячелетней стены древнего Минска

  • 8.11.2025, 13:28
Ученые показали часть тысячелетней стены древнего Минска

Фотофакт.

Ученые из Института истории НАН Беларуси поделились первыми фотографиями уникальной находки. Это части тысячелетней стены древнего города на реке Менке.

Проведена консервация и стабилизация археологического дерева, которое лежало в земле столетия. Началась сборка древних конструкций.

Ранее ученые заявили, что Минск был основан в 997 году — за 70 лет до первого упоминания в летописях. Считалось, что Минск впервые упоминается в «Повести временных лет» под 1067 годом в связи с битвой на Немиге.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов