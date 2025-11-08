Ученые показали часть тысячелетней стены древнего Минска 8.11.2025, 13:28

Фотофакт.

Ученые из Института истории НАН Беларуси поделились первыми фотографиями уникальной находки. Это части тысячелетней стены древнего города на реке Менке.

Проведена консервация и стабилизация археологического дерева, которое лежало в земле столетия. Началась сборка древних конструкций.

Ранее ученые заявили, что Минск был основан в 997 году — за 70 лет до первого упоминания в летописях. Считалось, что Минск впервые упоминается в «Повести временных лет» под 1067 годом в связи с битвой на Немиге.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com