Ученые показали часть тысячелетней стены древнего Минска
- 8.11.2025, 13:28
Фотофакт.
Ученые из Института истории НАН Беларуси поделились первыми фотографиями уникальной находки. Это части тысячелетней стены древнего города на реке Менке.
Проведена консервация и стабилизация археологического дерева, которое лежало в земле столетия. Началась сборка древних конструкций.
Ранее ученые заявили, что Минск был основан в 997 году — за 70 лет до первого упоминания в летописях. Считалось, что Минск впервые упоминается в «Повести временных лет» под 1067 годом в связи с битвой на Немиге.