8 ноября 2025, суббота, 14:36
Назван продукт, улучшающий работу мозга

Назван продукт, улучшающий работу мозга

Он улучшает память и кровоснабжение.

Регулярное употребление жареного несоленого арахиса с кожурой улучшает работу мозга и память у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Института питания и трансляционных исследований метаболизма при Медицинском центре Маастрихтского университета в Нидерландах. Работа опубликована в журнале Clinical Nutrition.

В исследовании принял участие 31 здоровый человек в возрасте от 60 до 75 лет. На протяжении 16 недель участники ежедневно съедали по 60 граммов арахиса (примерно две порции). По итогам эксперимента у добровольцев мозговой кровоток увеличился на 3,6%, а показатели вербальной памяти — на 5,8%. Кроме того, у них снизилось систолическое давление на 5 мм рт. ст. и пульсовое давление на 4 мм рт. ст.

«Мозговой кровоток — важный физиологический показатель сосудистой функции мозга. Он отражает количество крови, доставляющей кислород и питательные вещества, необходимые для поддержания когнитивного здоровья», — пояснил Питер Йорис, автор исследования и доцент кафедры питания и двигательных наук Маастрихтского университета.

Ученые также обнаружили, что кровоснабжение улучшилось в лобных и височных долях мозга, отвечающих за память и мышление.

Арахис богат растительным белком, аргинином, необходимым для здоровья сосудов, а также ненасыщенными жирами и полифенолами, известными своими антиоксидантными свойствами. Кожура ореха содержит дополнительные пищевые волокна и природные антиоксиданты.

Исследователи подчеркнули, что с возрастом сосудистая функция мозга ухудшается, повышая риск деменции. Поэтому даже небольшие изменения в рационе, такие как ежедневное употребление порции арахиса, могут способствовать профилактике возрастных нарушений памяти.

