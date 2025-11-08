В Беларусь идет предзимье 8.11.2025, 19:18

Синоптик рассказал, какой будет погода на следующей неделе.

Последний осенний месяц в текущем сезоне стартовал с аномально теплой погоды. Но, начиная с середины ноября, погодные условия все чаще станут приобретать предзимний характер. Погодные изменения будут сопровождаться переходом дождей в мокрый снег. Все чаще станут дуть северные ветра, столбики термометров станут опускаться близко к околонулевой отметке. И в уже холодном воздухе могут покружить снежинки и отмечаться гололедные явления. Об этом в прогнозе погоды на неделю с 10 по 16 ноября рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели погоду станет определять холодный атмосферный фронт и влажные воздушные массы. Будет преобладать облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие, кратковременные дожди. Ночью и утром большая вероятность туманов. Ветер северо-западный, северный, умеренный. Влажность воздуха до 90%. Температура воздуха ночью от -1°C по северу до +7°C по югу. Днем в понедельник и во вторник от +7°C до +10°C.

Ближе к середине недели скажется влияние области высокого атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти, умеренный. Влажность до 90%. Температура воздуха в среду ночью от +2°C до +7°C. Днем от +6°C до +10°C.

Предварительно, в начале второй половины недели погодные условия продолжит определять область высокого атмосферного давления. Дожди в большинстве районов маловероятны. Ночью и утром слабый туман и гололед. Ветер юго-западный, умеренный. Влажность до 80%. Ночью от 0 до +6°C. Днем в четверг до +10°C, в пятницу — +6…+10°C.

В выходные на погоду станет оказывать влияние антициклон. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Ночью и утром туман, видимость до полукилометра. Влажность до 70%. Ночью от +1°C до +6°C, в середине дня в субботу — +5…+9°C, в воскресенье от +1°C в Витебске до +8°C в Бресте.

