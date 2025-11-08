Чудные вести идут из Венесуэлы 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

8.11.2025, 19:53

5,556

Сдаст Мадуро власть — и в Москву.

Чудные вести идут из Венесуэлы, страны «боливарианского социализма», союзника мощнейшей нашей державы. Помните Чавеса? Полеты российских стратегических бомбардировщиков? Противостояние Америке? Похоже, шарик сдувается. Не плывет на выручку мощнейший наш флот во главе с «Адмиралом Кузнецовым».

Пресса сообщает, что союзник Путина по борьбе с Америкой Мадуро рассматривает возможность «комфортного изгнания», если США предоставят ему амнистию, отменят вознаграждение за его арест, помогут договориться о приеме в третьей стране. «Если будет достаточно давления и если на тарелке будет достаточно сладостей», - сказал источник журналистам.

Слушайте, есть же такая «третья страна»! Да-да, вы правильно догадались. Это держава, где в небесах, до одури парит «Буревестник», а в глубинах океана урчит «Посейдон».

Давайте Мадурия к нам. Янукович – есть. Асад – есть. Путин – есть. Будет Мадуро. Скоро Новый год, можно управиться за месяц – сдаст Мадуро власть – и в Москву. Соберется в канун Рождества вечером за чаем эта четверка, пойдут воспоминания, как боролись с империализмом. Лукашенко войдет красный с мороза («А вот я вам сейчас расскажу!»), Медведева охрана привезет, сгрузит, бесчувственного к столу. Потом всем коллективом в церковь. Вернутся и при свечах станут в карты играть до утра. А Медведев все спит (зима, мишка, берлога, спирт). Вот это жизнь!

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com