Военный эксперт: Путин в который раз «сам себя переиграл»

Глава Кремля получил то, чего так сильно боялся.

Военный эксперт Олег Жданов высмеял действия Путина, который получил то, чего так сильно боялся.

По поводу того, чем для главы Кремля обернулся страх перед приближением НАТО к границам России, Олег Жданов сказал так: «Великий стратег» Путин сам себя переиграл. Он одной из первопричин начала войны называл то, что НАТО приближается к границам Российской Федерации, и они не могут этого пережить. Войну они начали против нашей страны из-за того, что Украина хотела вступить в НАТО. Почему-то российский диктатор не видит еще плюс тысячу километров границы Финляндии, которая вступила в НАТО».

Об этом военный эксперт рассказал на своем YouTube-канале.

«После того, как Финляндия вступила в НАТО, тут же приняла закон, разрешающий размещение иностранных войск на своей территории, и дала зеленый свет на строительство военных баз НАТО на своей территории, что они сейчас там усиленно и делают (минируют границу, усиливают ее в инженерном отношении и соответственно закрыли все КПП)», - сообщил офицер ВСУ.

Также Жданов отметил любопытный нюанс: «Интересный момент: местные советы Финляндии «с благословения» финского правительства приняли решение по ограничению цены продажи недвижимости гражданами РФ. Там, оказывается, жители Петербурга и Ленинградской области накупили себе домиков в Финляндии. Граница была открыта, и они на выходные ездили в Финляндию в эти домики отдыхать. Финны взяли и закрыли границу, сказали: никто никуда теперь не будет ездить. Естественно, это вызвало бунт продажи недвижимости: раз нельзя пользоваться, то надо продавать, а местные советы установили верхнюю границу цены продажи этой недвижимости российскими оккупантами».

