«Фуры растянулись на километры. Стоят вдоль дороги – прямо, боком» 1 8.11.2025, 21:59

Очевидец рассказал об обстановке перед «Каменным логом».

В субботу Беларусь отказалась временно открыть пункт пограничного контроля в Шальчининкае, чтобы в Литву могли вернуться тысячи грузовиков, застрявших на границе, пишет Delfi.

Как сообщил советник премьер-министра Литвы, коммуникация с белорусской стороной проходит сложно, режим продолжает эскалацию ситуации:

Белорусские власти продолжают создавать искусственные препятствия для литовских и европейских компаний, чтобы те не могли вернуть своё имущество — грузовой транспорт из Беларуси.

Позже он отметил, что беларуская сторона продолжает эскалацию напряженной ситуации на границе: «Коммуникация идет плохо. Мы хотели, чтобы беларуская сторона пропустила грузовики, зарегистрированные в Литве и ЕС, и мы не создаем для этого никаких препятствий. Но Беларусь, скажем так, капризничает, отвечает письмами, не имеющими отношения к нашему запросу, и продолжает эскалацию».

Тем временем, житель Вильнюса, который в пятницу возвращался из Беларуси в Литву на личном автомобиле на литовских номерах, рассказал «Салідарнасці», какую картину наблюдал перед пропускным пунктом «Каменный лог»:

– Зрелище пугающее. Фуры растянулись на многие километры. Стоят вдоль дороги – прямо, боком. Стоят в поле. Едешь – и видишь сотни и сотни фур. Ими забиты заправки, где можно парковаться, задолго до границы, а также ближайшие 2-3 заправки до пропускного пункта.

По моим наблюдениям, около 70% – на литовских номерах. Но есть и на польских и еще каких-то.

Водителей фур жалко. Они живут там! А ведь рядом – ни магазина, ни кафе. Многие ходят группами. В поле видел что-то вроде конфорки – водители что-то готовили.

По словам собеседника, его пересечение белорусско-литовской границы было одним из самых быстрых за последний год. Легковых автомобилей на европейских номерах, которые направлялись в Литву, были единицы.

– И белорусы, и литовцы пропустили очень быстро. Сотрудников таможни на обоих пропускных пунктах было много. Беларусы несколько раз повторили «Счастливого пути». Литовцы, обратил внимание, говорили с водителями и пассажирами только на литовском языке.

Мужчина подытожил, что путь от Минска до Вильнюса с прохождением границы у него занял порядка четырех часов.

