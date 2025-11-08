«Это очередная крепкая пощечина Путину» 8.11.2025, 22:10

2,374

Эксперт предрек «пробуждение титана», который способен помочь Украине.

Военный эксперт Петр Черник считает, что власти США могут «набрать обороты», воюя с Венесуэлой.

Соединенные Штаты Америки - это большая сила, которая пока дремлет, но может пробудиться в тот момент, когда сама начнет воевать с кем-то, например с Венесуэлой, высказал свое предположение Петр Черник.

По этой причине Украине выгодно, чтобы США начали освободительную войну в Венесуэле. О том, как новая война может многое изменить для Украины, Петр Черник рассказал в эфире канала «Армія TV» на YouTube.

Офицер ВСУ поделился своими умозаключениями на тему возможной войны в Венесуэле: «Если американские Вооруженные силы начнут двигаться, то соответственно еще больше заработает их ВПК, а там и наша «добротная рыба», которую срочно нужно «ловить». Я ярый поклонник того, что оружие не просто нужно просить (это хорошо, мы в таком режиме пожили), а оружие нужно закупать, и главное - привязываться технологическими цепочками к супергиганту. Возможно, это будет звучать немного странно, но военный слом, который там может произойти, нам выгоден со всех возможных сторон. Кроме того, это пощечина Путину, очередная, крепкая пощечина. Напомню, Венесуэла преимущественно была их стратегическим союзником».

«Если с таких сторон комплексно подойти к стратегическому выводу, похоже на то, что «титан просыпается» и он, дай Бог, будет исполнен решимости. Это, кстати, не мои слова. Это слова японского адмирала. Когда ему доложили, что произошел удар по Перл-Харбору, он так и сказал: «Мы разбудили титана, и он исполнен решимости». Очень хочется, чтобы эта спичка, которая потенциально там загорится, разбудила гиганта по-настоящему», - подытожил Черник.

